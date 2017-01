Singen Seit 70 Jahren ein Ort der Erinnerung: Sonderausstellung zur Singener Theresienkapelle

Von deutschen Kriegsgefangenen erbaut, feiert die Singener Theresienkapelle das Jahr ihrer Weihe mit einer Ausstellung. Eine Publikation und Film zum 70-jährigen Bestehen sind in Vorbereitung

Singen – Die von deutschen Kriegsgefangenen erbaute Theresienkapelle an der Fittingstraße wurde am 9. November 1947 geweiht. Der Förderverein und die Stadt feiern dieses 70-jährige Bestehen am 12. November mit einem Festakt. Außerdem ist eine Ausstellung im Rathaus geplant, die zur Museumsnacht eröffnet werden soll. Dabei handelt es sich um eine wissenschaftliche Dokumentation und einen Film über den Ehrenbürger Willi Waibel und seine, seit sechs Jahrzehnten mit der Kapelle verbundene Lebensgeschichte. Aus seinen Recherchen über die Zwangsarbeiter, die dort untergebracht waren, ist auch die Städtepartnerschaft zur ukrainischen Stadt Kobeljaki entstanden.

Für die Vorsitzende des Fördervereins, Carmen Scheide, ist die Theresienkapelle in vielerlei Hinsicht ein besonderes Bauwerk. "Es gibt nicht viele Städte, in denen eine Lagerkapelle erhalten ist. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für Singen" erklärt die Historikerin. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg hat die Theresienkapelle im April 2016 als offizielle Gedenkstätte anerkannt. Die Institution nahm die Kapelle als eine von rund 70 Denkmalen in die Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten auf. Es gebe in Singen wenig Orte, die an die Nazizeit erinnern, so Scheide. Die Theresienkapelle sei auf drei Ebenen ein lokaler und europäischer Erinnerungsort. Der Bunker stehe für die Nazizeit, die Kapelle für die Nachkriegszeit und die Zeit der Versöhnung. Dort war ein Lager für Zwangsarbeiter aus dem Osten und für Kriegsgefangene.

Ein neues Logo für die Theresienkapelle, gestaltet von Ulrike Veser, gibt es schon. Die Vorsitzende des Fördervereins hat es bei ihrer Dankesrede zur Verleihung des Kulturförderpreises in der Stadthalle erstmals öffentlich vorgestellt. Es zeigt den Turm der Kapelle und die Jahreszahl 1947 mit einem Stacheldraht versehen. Über dieses, vielleicht irritierende Detail, wurde im Förderverein diskutiert. "Viele Jugendliche können mit einem Stacheldraht nichts mehr anfangen", erklärt Scheide. Doch er verweist auf die Entstehung der Kapelle und der Entwurf wurde schließlich einstimmig angenommen.

Die Ausstellung und die Publikation sollen Besucher und Leser auf vielen Ebenen ansprechen. Sie entstehen in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv und dessen Leiterin Britta Panzer. In der Ausstellung soll zum Beispiel eine Barackenecke zu sehen sein. Auch die Dokumentation soll sowohl für den Einsteiger in das Thema als auch für den wissenschaftlich interessierten Leser Stoff bieten. Mit vielen Bildern soll die Geschichte gerade für Jugendliche und den Schulunterricht aufbereitet werden. "Wir haben sehr gute Archivbestände und es soll die wissenschaftliche Dokumentation für die nächsten zehn Jahre sein", beschreibt Carmen Scheide den Anspruch. Daneben werde es natürlich Führungen in der Theresienkapelle und in der Ausstellung geben. Im vergangenen Jahr haben sich rund 500 Besucher über die einmalige Geschichte der Kapelle informiert.

Die Geschichte