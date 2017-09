Singen "Scotch & Soda": Ein Ständchen der besonderen Klasse

Zum Geburtstag der Stadthalle gibt es keine Festreden. Stattdessen ist mit "Scotch & Soda" eine Unterhaltungsshow geplant, die international für Furore sorgt.

Die Stadthalle Singen gibt es seit zehn Jahren und die Zahl der Besucher kann sich sehen lassen: Insgesamt 850 000 Besucher kamen alles in allem zu den mehr als 2400 Veranstaltungen. Das soll gefeiert werden, allerdings nicht mit einem singulären Festakt und vielen feierlichen Worten. Stattdessen hat man einen hochwertigen Spielplan über die gesamte Saison hinweg zusammengestellt, was bei der eigentlichen Geburtstagsveranstaltung am Donnerstag, 19. Oktober, um 20 Uhr in einer spektakulären Mischung aus Zirkus und Musik zum Ausdruck kommen soll. In der australischen Show „Scotch & Soda“ treffen fünf Akrobaten auf fünf Jazzmusiker und bereits ab 19 Uhr wartet eine kleine Überraschung auf die Besucher. Abonnenten erhalten Rabatt auf ihre Buchung. Wegen der schon jetzt sehr großen Kartennachfrage öffnet Kultur und Tourismus Singen zur Geburtstagsshow auch den kleinen Saal der Stadthalle.

„Scotch & Soda“ spielte von Februar bis August mit großem Erfolg im „Chamäleon“-Theater in den Hackeschen Höfen in Berlin. „Ein veritabler Hit. Hochprozentig wie Scotch, prickelnd wie Soda“, urteilte die Berliner Morgenpost. Das Ensemble aus Brisbane nimmt sein Publikum mit ins Varieté der wilden 1920er Jahre. Fünf Artisten von Weltklasse zeigen halsbrecherische Pirouetten am Trapez oder Seil, fahren zu dritt übereinander auf dem Fahrrad, balancieren auf Zehenspitzen über Champagnerflaschen oder begeben sich mit Kontrabass und Koffer auf eine umständliche Reise. Die „Uncanny Carnival Band“ liefert nicht nur den Dixieland-nahen, locker-fröhlichen Sound dazu. Ihre Nummern haben einen ganz eigenen Stellenwert im Programm. Mit der Mischung aus Blech- und Holzbläsern, Streich- und Zupfinstrumenten loten die Vollblutmusiker aus Sydney die Skala der australischen Jazz- und Creative-Pop-Musikszene voll aus.

Tourist Information in der Stadthalle oder Marktpassage (August-Ruf-Straße 13), E-Mail: ticketing.stadthalle@singen.de