Singen Schwüle Hitze im Hegau: Wie das Wetter das öffentliche Leben beeinflusst

Das schwülheiße Wetter der vergangenen Tage belastet Menschen und Tiere im Hegau. Die Freibäder in der Region verzeichnen hohe Besucherzahlen.

Plötzlich war sie da – die Hitze. Das schwülheiße Wetter weicht nun etwas angenehmeren Temperaturen. Darüber sind viele Hegauer froh. Nicht nur Menschen fühlen sich bei extremen Temperaturen ziemlich matt, auch die Tierwelt macht mitunter schlapp. Damit hat vor allem die Landwirtschaft zu kämpfen. "Das schwülheiße Wetter mag unser Vieh überhaupt nicht. Die Tiere haben es lieber kühler", schildert Peter Graf, Kreis-Vorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV). Witterungen wie zuletzt sorgten dafür, dass Kühe weit geringer als normal Futter aufnehmen und daher weniger Milch geben. Durch die Nahrung erhöhe sich die innere Temperatur. Es könne sogar ein Hitzschlag drohen. "Die lange Trockenperiode bereitet uns Sorge. Wir brauchen dringend Regen. Bleibt der aus, wirkt sich das negativ auf die Getreide-Ernte aus", erklärt Graf. Das schöne Wetter mache aber Hoffnung auf gutes Heu.

Hochbetrieb herrscht in den Hegauer Schwimmbädern, am Rhein und am Steißlinger See. Das Erlebnisbad Engen meldet einen Besuch von gut 2000 Badegästen am Sonntag. "Bei überwiegend schlechtem Mai-Wetter gab es schon Jahre, in denen im ganzen Monat nicht so viele Badegäste kamen", schildert Heike Bezikofer vom Engener Bauamt. Nicht ganz so viele Besucher gab es im Worblinger Naturbad. Es ist aber durch seinen besonders idyllischen Charakter derzeit ein beliebter Anlaufpunkt. Auf der beeindruckenden Anlage sieht alles naturbelassen aus. Das Wasser enthält kein Chlor, der Sprungturm ist ein Felsen, das ganze Naturbad passt sich ins Landschaftsbild ein. Dazu gibt es einen Sandstrand mit Liegen und Bambusschirmen.

"Gerade, wenn es so heiß ist, kommen die Leute gerne ins Naturbad. Das Wasser hat angenehme 24 Grad", schildert Nurhyat Aktas. Sie ist nicht nur Pächterin der Gastwirtschaft des Naturbads, sondern sorgt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde dafür, dass alles rund um die Anlage sauber bleibt. "Zusammen mit meinem Neffen Deniz Yildiz und Fachpersonal mache ich als Rettungsschwimmerin auch Badeaufsicht", erklärt Aktas.

Im Hegau-Bodensee-Klinikum sorgt die Hitze für mehr Arbeit bei Ärzten und Pflegekräften. Die 110 Plätze der inneren Abteilungen reichen derzeit nicht aus, weiß der Chefarzt der ersten Medizinischen Klinik, Marc Kollum. Die Folge: Überbelegung. Das schwülheiße Wetter sei besonders für Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Nierenleiden belastend. „Sie sind müde, schlapp und trinken meist über das für sie empfohlene Maß hinaus“, so Kollum. Das könne zu Wasser-Einlagerungen führen. Der Rat des Chefarztes: „Betroffene sollten auf ein konstantes Körpergewicht achten."

Leichte Kost und viel Flüssigkeit: Das vergessen gerade kleine Kinder und ältere Menschen an heißen Sommertagen. An der Grundschule in Engen gibt es deshalb einen Wagen mit Wasser, der in der Mittagspause auf dem Schulhof steht. "Weil wir eine offene Ganztagsschule sind, können wir kein Hitzefrei geben", erklärt Schulleiterin Inge Duffner. Da auch der Weg zum Schwimmbad zu weit ist, greift das Kollegium in die Trickkiste. "Wenn es besonders heiß ist, bieten wir Wasserspiele auf dem Pausenhof an", sagt sie. Der Unterricht dürfe nicht ausfallen, könne aber angenehmer gestaltet werden.