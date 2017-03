Singen Schwester Teresa begeistert in Singen mit Herz und Humor

Schwester Teresa begeistert in Singen mit Herz und Humor

Die aus Fernsehsendungen bekannte Nonne ist viel unterwegs. Ihre Vorträge sind auf allen Ebenen gefragt. Jetzt war sie beim Bildungszentrum Singen zu Gast

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sie spricht vor Landfrauen ebenso, wie vor Topmanagern. Auch in Singen stößt ihr Vortrag im Bildungszentrum auf großes Interesse: Über 150, meist weibliche, Besucher füllen den Veranstaltungsraum. Kein einziger Platz bleibt frei.

Vor vollem Haus zu reden ist Teresa Zukic gewohnt. Der Zuspruch sei überall sehr groß, erklärt sie gegenüber dem SÜDKURIER. "Ich wollte immer eine Nonne zum Anfassen sein", betont die 52-Jährige, die in Kindheit und Jugend Leistungssportlerin am Schwebebalken war. Ihr derzeitiges Mammutprogramm führt sie durch ganz Deutschland und darüber hinaus. Allein in 2016 seien es 185 Vorträge und 70 000 gefahrene Kilometer gewesen, sagt die Gründerin der "Kleinen Kommunität der Geschwister Jesu" im Erzbistum Bamberg, die mit Abenteuerland-Kindergottesdiensten großes Interesse für Kirche weckt. Des Weiteren schreibt sie Bücher und Musicals und ist im Internet mit Kochshows zu sehen.

An diesem Abend spricht sie über das Thema "Jeder ist normal, bis du ihn kennst – von der spirituellen Kraft, Menschen zu ertragen". In freier Rede hält die Ordensfrau einen rund einstündigen Vortrag, der nachdenklich macht und berührt, der an die Endlichkeit irdischen Lebens erinnert, oft aber auch sehr unterhaltsam ist und zum Lachen bringt. Schwester Teresa Zukic ist nicht nur mit viel Herz, sondern auch mit reichlich Humor gesegnet. Lachen sei wichtig, betont sie und gibt einige Witze zum Besten.

Die Nonne erzählt von sich und ihrem Glauben, überrascht mit tiefgründigem Wissen über Sorgen und Nöte von Menschen aller sozialer Schichten. Wenn sie über seelische Leiden spricht und Ratschläge gibt, wie diese geheilt oder vermieden werden können, wird es still im Raum – die Aufmerksamkeit der Zuhörer ist fast greifbar. "Wir brauchen mehr Gemeinschaft", weist sie auf die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen hin, die für ein leichteres und glücklicheres Leben sorgen würden.