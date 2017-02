Singen Schwer verletzt: Mann wird bei Arbeitsunfall in Maschine eingeklemmt

Ein 31-jähriger Mann hat in einem Betrieb in der Carl-Benz-Straße einen schweren Arbeitsunfall erlitten.

Mit schweren Verletzungen ist der Mann am Dienstag, gegen 8.15 Uhr, in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wie die Polizei mitteilt. Der Mann sei an einer Maschine eingeklemmt worden, als er eine Störung beheben wollte, dabei habe er Verletzungen am Becken und Unterbauch erlitten, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallablauf noch.