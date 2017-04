Singen Schulranzen muss gut sitzen

Das Aussehen spielt eine bedeutsame Rolle. Wichtiger beim Kauf eines Schulranzens aber ist der richtige Sitz – und bei der SÜDKURIER-Anfrage bei einem Orthopäden wurde schließlich auch noch darauf hingewiesen, dass die Schüler sich nicht zu viel Gepäck aufladen.

Hegau – Stabil soll er sein, gut sitzen, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und wenn es nach den Trägern geht, sollte der Schulranzen auch richtig toll aussehen. Ganz schön viele Anforderungen, die eine Schultasche erfüllen muss – aber immerhin soll sie ein Kind auch von der ersten bis zur vierten Klasse täglich in die Schule begleiten. Bis zum Beginn des nächsten Schuljahres sind es zwar noch gut viereinhalb Monate, doch die Ausstattung wird meist jetzt schon im Frühjahr eingekauft. Worauf Eltern beim Kauf vom ersten Schulranzen achten sollten und wie dieser möglichst rückenschonend eingesetzt wird, erläutern Hegauer Fachverkäufer und ein Orthopäde.

"Probieren geht über Studieren", ist der Leitsatz beim Schulranzen-Kauf von Daniela Buhl, Inhaberin des gleichnamigen Fachgeschäfts für Taschen, Accessoires und Koffer in der Engener Altstadt. "Jedes Kind hat eine andere Statur. Beim Schulranzen kommt es darauf an, dass er am Rücken richtig passt", erläutert sie. Nicht jeder Ranzen passe auf den Rücken von jedem Kind, da helfe auch die Einstellung der Schultergurte nichts. In ihrem Geschäft ist es Daniela Buhl wichtig qualitativ hochwertige Schulranzen anzubieten. "Früher war zu viel Spielzeug an den Ranzen." Die namhaften Markenhersteller heute achteten dagegen auf Funktionalität. Das beginne bereits bei Taschen und Rucksäcken für den Kindergarten. Das Design der Ranzen, was für die künftigen Erstklässler im Vordergrund steht, sei heute nicht mehr so kindlich und durch auswechselbare Accessoires immer wieder neu gestaltbar. "Wir verkaufen die Schulranzen immer im Set", erläutert Daniela Buhl. Das heißt Federmäppchen, Sportbeutel, Heftbox und Schlamperbox sind mit dabei und haben denselben Farbton wie der Ranzen.

Für Ralf Dähling, Abteilungsleiter für Schreibwaren bei Karstadt in Singen, zählt neben der Passform auch die Sicherheitsausrüstung der Ranzen beim Kauf. "Man muss hier auch auf Sicherheit achten. Ein guter Schulranzen hat Reflektoren", betont der Fachmann im Hinblick auf den täglichen Schulweg. Hüft- und Brustgurte sowie gepolsterte und atmungsaktive Rückenteile, wie man sie von hochwertigen Wanderrucksäcken kennt, sorgten auch beim Schulranzen für einen angenehmen und gesunden Tragekomfort. "Die Schulranzen wachsen heute auch mit", erläutert er, denn immerhin sollen sie die Kinder während der vier Grundschuljahre begleiten. Besonders angesagt seien bei den Mädchen immer noch Pferdemotive, genauso wie Autos- und Helikoptermotive bei den Jungs.

Eine gute Passform und hochwertige Materialien ersetzten jedoch ein entscheidendes Kriterium nicht, damit Grundschulkinder rückenschonend unterwegs seien, weiß der Singener Orthopäde Jochen Schaffner. "Es geht darum, jedes Kilogramm einzusparen." Das beziehe sich nicht auf das Eigengenwicht des Schulranzens, die sich untereinander kaum unterscheiden, sondern auf das Gepäck im Ranzen. "So viel wie möglich sollte in der Schule gelassen werden", propagiert der Rückenexperte. In der Schultasche sollte sich wirklich nur das befinden, was für den aktuellen Schultag benötigt wird. Jochen Schaffner hält zudem einen Henkel am Schulranzen, der das Tragen in der Hand ermöglicht, für sinnvoll.

Günstig ist die Erstausstattung für Grundschüler nicht. Die aktuellen Sets aus Ranzen, Mäppchen und Co. schlagen immerhin mit 200 bis 250 Euro zu Buche. Daniela Buhl empfiehlt deshalb auch nach den Sets aus dem vergangenen Jahr zu fragen, die jetzt ein bisschen günstiger zu haben sind.

Wer wird eingeschult?

Aktuell finden die Anmeldungen an den Grundschulen im Hegau statt. In der Regel werden die Eltern für die Anmeldefristen an den Schulen angeschrieben. Mit Schulbeginn im September werden Kinder eingeschult, die bis zum Stichtag am 30. September des laufenden Jahres sechs Jahre alt sind. Aufgrund von speziellen Gutachten können Kinder zudem vorzeitig eingeschult werden oder ein Jahr rückgestellt werden. (ker)