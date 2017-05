Singen Schüler drehen Film über Alkoholexzesse

Bei einem Filmprojekt der Kriminalprävention drehen Jugendliche mit einer Filmpädagogin einen Streifen als Unterrichtsmaterial für Schulen. Ihr Ziel: bloß keinen erhobenen Zeigefinger.

Morgens um Sieben ist die Welt noch in Ordnung. Zumindest, wenn man genug Schlaf hatte und sich nicht am Vorabend Alkoholexzessen unterworfen hat. Wie das aussieht, zeigen die Laienschauspielerinnen Annette Reinicke und Annette Beyer in den Rollen von zwei jungen Frauen. Die eine kommt fit und gut gelaunt aus dem Bett. Bei der anderen läutet der Wecker viele Male, bis sie sich aus dem Bett quält, und ganz offenbar brummt der Schädel.

Doch man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Das zeigt der Film "Selbstkontrolle", der jetzt im Jugendkulturcentrum "Blaues Haus" Premiere hatte. "Wir hatten sehr viel Spaß bei den Dreharbeiten", sagt die 19-jährige Annette Reinicke aus Steißlingen. Die Konstanzer Filmpädagogin Maike Neumann hat mit den jungen Laiendarstellern eine Projektwoche gemacht. Dabei sind die Ideen für die zwei Filme entstanden.

Im zweiten Film kommen dann verschiedene Menschen aus der Region zu Wort. Eigentlich ist Alkoholkonsum im öffentlichen Raum in Singen kein "Mega-Problem", sagte Marcel Da Rin, der Leiter der Singener Kriminalprävention. Dennoch will die Kriminalprävention dranbleiben.

Eine besondere Vorbildfunktion haben aber auch Eltern. "Wir haben mit unseren vier Söhnen darüber gesprochen, als sie in das Alter kamen und Alkohol ein Thema wurde", sagte Achim Weise im Film. "Alkohol ist nichts grundsätzlich Böses, man muss nur offen mit seinen Kindern drüber reden", ist er überzeugt. Und nicht nur er. Auch der Leiter der Fachstelle Sucht, Lars Kiefer, ist da ganz bei dem Familienvater. Der Film solle zeigen, dass es Extreme gibt, aber als Genussmittel könne Alkohol durchaus konsumiert werden. In anderen Filmen werde oft mit dem "erhobenen Zeigefinger" an das Thema herangegangen, so Kiefer.

Der Geschäftsführer des Präventionsprojekts b.free, Stefan Gebauer sagt: "Wir wollen, dass die Jugendlichen lernen, vernünftig mit Alkohol umzugehen." Der Zunftmeister der Singener Poppele-Zunft, Stephan Glunk, berichtet im Dokumentarfilm über seine Sicht während der Fasnacht. Das Brauchtum zu pflegen, beinhaltet für ihn nicht das sinnlose Betrinken während der närrischen Jahreszeit. Wie es in der Stadt nach einem Festwochenende wie an Fasnacht aussieht, davon kann Jörg Wagner von den Technischen Diensten der Stadt ein Lied singen, wenn die Mitarbeiter montags den vielen Müll wegräumen müssen.

Die Singener Kriminalprävention hat mit den zwei Filmen nun ein neues Paket zum Einsatz für die Prävention in Schulen geschnürt. Das Projekt wurde möglich dank Fördergeld aus dem Programm "Starthilfe" des Landes Baden-Württemberg. Die Filme sollen nach den Sommerferien zusammen mit dem Begleitmaterial in Schulen oder bei Vereinen gezeigt werden. "Das ganze Paket ist für Schüler ab der siebten Klasse geeignet", sagt Lars Kiefer.

Kooperationspartner des Projektes waren die Polizei, das Jugendreferat der Stadt, die Jugendsozialarbeit, die Fachstelle Sucht, das Perkos-Projekt der Arbeiterwohlfahrt und die städtischen Abteilungen technische Dienste und Grün & Gewässer.

Das Programm

Das Filmprojekt wurde vom baden-württembergischen Förderprogramm "Starthilfe" ermöglicht, das sich an junge Menschen wendet. Es umfasste einen ganztägigen Gründungsworkshop, fachliche Begleitung dreier halbtägiger Arbeitstreffen, Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit und Förderung einer entwickelten Präventionsmaßnahme zur lokalen Alkoholmissbrauchsprävention. Die Fördermittel betrugen insgesamt 12 000 Euro. Teilgenommen haben 18 Städte und Gemeinden.

