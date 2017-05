Singen Schüler der Zeppelin-Realschule gestalten die Schulwand

Schule mal bunt: Elf Zehntklässler der Zeppelin-Realschule gestalten einen Hingucker an der eigenen Schulwand

Singen – Elf Schüler, 90 Spraydosen und eine hellblaue Wand – das waren die Gegebenheiten für die Projektarbeit der Klasse 10 b der Zeppelin-Realschule, mit der sie sich nach zehnjährigem Schülerdasein eindrücklich von ihrer Schule verabschieden wollten. Im Kunstkurs dieses Schuljahres haben sich die drei Jungs und acht Mädchen des Kurses deshalb intensiv mit der Kunst des Graffity beschäftigt, an Ideen gearbeitet und konkrete Entwürfe gestaltet. Auch wenn alles noch so klar ist, vor einer Wand von 13 mal vier Metern zu stehen, ist dann doch etwas anderes und der Respekt vor der leeren Fläche überwiegt. Zum langen Überlegen blieb den Schülern dennoch nur wenig Zeit, in nur sechs Stunden sollte der Farbkick neben dem Eingangbereich zum Hof fertig sein.

Unterstützt wurden die Schüler hierbei von Kemal Kirik, der seit 1995 als Sprayer unterwegs ist, bereits mit zahlreichen Jugendgruppen auch in Singen gearbeitet hat und so in dieser Gegend kein Unbekannter ist. Zügig nahm er ihnen die Angst vor der Fläche, indem er an einer Folienwand den professionellen Umgang mit den Spraydosen übte, so dass der Wechsel zur Wand problemlos ablief. Immer wieder blieben Passanten stehen und staunten über die Aktivität der Schüler und das Entstehen eines so großen Kunstwerks. Ein Graffity wachsen zu sehen, ist nicht alltäglich. Zum Schluss standen alle Akteure vor einem Kunstwerk, das zu einem Hingucker geworden ist.

Ein Jahr zuvor hatten bereits die Schüler der Gruppe Soziales Engagement für ein ähnliches Kunsterlebnis gesorgt, indem sie den Turnhalleneingang auf der anderen Seite des Gebäudes mit einem Graffity gestalteten. Nun kommt das Gebäude der Schulturnhalle wieder nahezu wie neu daher – zumindest von außen. Die Stadt kostete das keinen Cent, denn die Zeppeliner sind ein kreatives Schülervolk. 2015 ermalten sie sich mit dem „Fahrradkeller nach Hundertwasser“ einen ersten Platz beim Wettbewerb „Jugend in Aktion“, einer Aktion der Sparkasse Singen-Radolfzell und des SÜDKURIER.