Singen Schnelle Hilfe bei der Radpanne

Fünf Rad-Service-Punkte gibt es jetzt in Singen. Der Arbeitskreis Radverkehr stellte die Station am Heinrich-Weberplatz vor

Singen – In der Hohentwielstadt gibt es jetzt fünf Punkte, wo Radfahrer eine Pannenhilfe bekommen können. Die Rad-Service-Punkte halten neben einer Luftpumpe für alle gängigen Ventile auch Werkzeuge für kleinere Reparaturen bereit.

Der Arbeitskreis Radverkehr schaute sich die Station am Heinrich-Weber-Platz an und konnte sie gleich ausprobieren, denn das Rad von Stadtrat Klaus Forster benötigte etwas mehr Luft. "Für alle Radler in Singen ist das ein tolles Angebot. Wir haben die Standorte so gewählt, dass man im Notfall nicht allzu weit schieben muss", erklärte Oberbürgermeister Häusler. Die Stadt hat die fünf Rad-Service-Punkte gemeinsam mit der Initiative "Radkultur" des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg im Stadtgebiet eingerichtet.

Die Rad-Service-Punkte sind neben der Zufahrt zum Parkhaus des Hegau-Klinikums (Schaffhauser Straße), auf dem Heinrich-Weber-Platz vor der Awo-Tafel (August-Ruf-Straße), westlich des DB-Empfangsgebäudes (Bahnhofstraße), nördlich des Kreisverkehrs um die Esso-Tankstelle (Waldeckstraße) sowie am Friedrich-Ebert-Platz, gegenüber dem Eiscafé "Milano".

Für Neubürger unternimmt Oberbürgermeister Häusler am Donnerstag, 29. Juni, eine Radtour durch Singen. Dazu sind neu in Singen lebende Menschen eingeladen. Unterstützt wird der Oberbürgermeister von Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Singener Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Die etwa eineinhalbstündige Fahrt macht Halt an Stationen zu Stadtgeschichte, Kunst und Kultur und an Punkten, die für ein klimafreundliches Leben in Singen stehen. Zum Ende der Tour ist ein geselliger Ausklang geplant. Abfahrt mit eigenem Fahrrad ist um 17.30 Uhr am Rathaus, Hohgarten 2. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung beim Bürgerzentrum per E-Mail erforderlich: buergerzentrum@singen.de

Informationen zu den Rad-Service-Punkten: