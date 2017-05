Singen Schluss mit der Angst vor der Klinik in Singen

Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz und der Caritasverband Singen-Hegau haben ein Konzept für ein inklusives Singener Krankenhaus für Menschen mit Behinderung erarbeitet

Marc Novak stellt jetzt endlich die Frage, die ihm schon länger unter den Nägeln brennt: "Fahren Sie einen Mercedes oder einen BMW?" Petra Jaschke-Müller antwortet mit einem breiten Lachen: "Keines von beidem. Ich fahre Jeep." Marc Novak lässt seiner Bewunderung freien Lauf. Spätestens in diesem Augenblick ist klar, dass hier sämtliche Hürden zwischen den Menschen mit Behinderungen und dem Pflegedienst im Singener Krankenhaus abgebaut sind. Von Angst ist bei der munteren Kaffee-Runde im Café Lichtblick nichts zu spüren. Locker plaudern die Bewohner der Caritas-Wohnheime mit den Klinikkräften über das, was sie in den vier Projekt-Modulen gelernt haben. Sie haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, was ein Klinikaufenthalt für jeden Einzelnen bedeuten könnte. Sie haben mehr über den Aufbau des Körpers und die Art der Untersuchungen gelernt. Und sie haben ganz real sehen können, wie es auf den Stationen und in der Notaufnahme zugeht. Das Krankenhaus hat für diese Menschen mit Behinderungen seinen Schrecken verloren.

Gefördert wird das Projekt "Inklusives Krankenhaus" vom Landessozialministerium mit 9700 Euro. Einen Nutzen davon hätten beide Seiten, erklärt Petra Jaschke-Müller. Als die Leiterin für Stationäres Wohnen beim Caritasverband, Gisela Zoder, ihre Anfrage an des Klinikum richtete, habe man sofort zugestimmt. "Wir wollen die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen kennenlernen", sagt die Pflegedienstleiterin. Nach dem Klinikcheck sei sie selbst erstaunt gewesen, wie behindertengerecht das Haus schon ist.

Deutlich wurde aber auch, dass Menschen – vor allem mit geistigen Einschränkungen – viel mehr menschliche Begleitung im Krankenhaus benötigen. "Dafür suchen wir nun ehrenamtliche Begleiter", sagt die Projektleiterin Gisela Zoder. Für das Projekt unter der Leitung von Margot Leder und Astrid Matern-Rein musste man sich bewerben. Das Interesse war so groß, dass drei Kurse hätten stattfinden können.