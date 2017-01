Singen Schlittengaudi bei Flutlicht am Schienerberg

Die Bohlinger Feuerwehr lädt wieder zum Nachtrodeln am Schienerberg ein. Die Schlittenfahrer haben mächtig viel Spaß und vollführen rasante Schussfahrten.

Bohlingen – Lange haben die Wintersportler darauf warten müssen, nun ist der Schnee endlich da und die Bewohner von Bohlingen sind mit der weißen Pracht gleich doppelt gesegnet, im Süden und im Norden der Gemeinde im Aachtal gibt es genug Möglichkeiten zum Schlittenfahren. Da die steilen Hänge am Galgenberg zwischenzeitlich mit Weinrebenausgebaut sind, sind inzwischen vor allem die dorfnahen Wiesen am Nordhang des Schienerberg zum Schlittenfahren geeignet. Am Wochenende hat die Bohlinger Feuerwehr den Rodelfreunden den Spaß verlängert und Flutlicht aufgebaut. „Das Nachtrodeln hat Tradition, das veranstalten wir doch immer wieder gerne“, sagte Ralf Grässer, Kommandant der örtlichen Feuerwehr. Seine Kameraden hatten die Wiesenflächen am Stationenweg mit Scheinwerfern ausgeleuchtet, so dass die Wintersportfreunde ausgiebig rodeln können. Ab 17 Uhr startete die Aktion. Bis nach 21 Uhr herrschte trotz aufziehender Dunkelheit ringsumher reges Treiben auf der Schlittenbahn. In den späten Abendstunden wurde es für die Schlittenfahrer so richtig interessant zu fahren, wenn nur die Scheinwerfer den Weg ausleuchteten.

Aktion kommt gut an

Der Andrang am Schienerberg war groß zur diesjährigen Feuerweraktion: Viele Familien mit warm eingepackten Kindern zogen ihre Schlitten immer wieder zum Waldrand hinauf. Dort, wo im Sommer die Wallfahrer mit Kreuz und Fahnen nach Schienen pilgern, tönte es nun laut aus Kindermund: „Bahn frei Kartoffelbrei!“

Die Schlitten nahmen am Hang ganz schön an Geschwindigkeit auf. „Schau, da kommt die Oma, die kann gut Schlittenfahren“, ruft Peter Zimmermann am Feldrand seinen Enkelkindern zu und Thea Zimmermann genießt derweil mit ihrer Enkelin Feli eine Schussfahrt nach der anderen. Beim Bergauflaufen erinnerte sie sich selbst an ihre eigene Kindheit im Winter.

Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Bei frostigen Temperaturen von minus zehn Grad kommt die offene Feuerstelle für die frierenden Rodler zum Aufwärmen gelegen. Die Kleinen schlürfen den heißen Kinderpunsch, die Feuerwehrleute mit den dicken Fellmützen sorgen für den Nachschub mit Glühwein und heißen Bratwürsten. „Ich finde es einfach klasse, dass die Feuerwehr das immer so gut organisiert“, meint Gertrud Steiner anerkennend und zieht nach einer wärmenden Pause den Schlitten wieder den Stationenweg hinauf.

Reichlich Erfahrung

Die Bohlinger Feuerwehr hat in den vergangenen Jahren reichlich Erfahrung mit der Organisation von Veranstaltungen wie dem Nachtrodeln. Als in Bohlingen 2009 das große Narrentreffen der Trubehüeterzunft veranstaltet wurde, haben die Feuerwehrleute während der Veranstaltung im Dorf und am Feuerwehr-Gerätehaus zusammen mit dem Bohlinger Musikverein einige Besenwirtschaften betrieben. Daran erinnern Ralf Grässer und Klaus Wittenberg in der Feuerwehr-Chronik der Abteilung des Singener Stadtteils. (hir)