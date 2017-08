Singen Schlatter Herbst wartet mit neuem Konzept auf

"S'Fescht unterm Krähen" oder der "Schlatter Herbst" findet wieder statt. Die Schlatter Dorfstraße wird am zweiten Septemberwochenende zur Partymeile.

Neben Sichelhenke und Kirchweih lädt auch Schlatt unter Krähen zum Feiern ein. Der Schlatter Herbst, früher als Schlatter Dorffest bekannt, findet vom 8. bis zum 10. September statt. 2015 bekam das Dorffest neben dem neuen Namen auch ein neues Konzept, welches in diesem Jahr weiter entwickelt wurde. So wird es am Sonntag beispielsweise mehr Programm auf der Festbühne als in den letzten Jahren geben.

Eröffnet wird das Fest am Freitag um 20 Uhr im Musikerzelt mit dem Bieranstich durch Oberbürgermeister Bernd Häusler und Ortsvorsteher Markus Moßbrugger. Anschließend sorgen die Vereine für Bewirtung und Unterhaltung. Am Samstag beginnt das Fest um 16 Uhr auf der Festbühne mit einer Ansprache durch den Oberbürgermeister sowie einer Verleihung der Landesehrennadel an einen verdienten Schlatter.

Die Festbühne wird, anders als in den letzten Jahren, auf der Straße bei der Verkehrsinsel in der Ortsmitte stehen. Am Samstagabend spielt die Rock-Band Schlaflos bei freiem Eintritt auf der Festbühne, im Feuerwehrgerätehaus sorgt DJ Demo für Stimmung und im Musikerzelt spielt die Trachtenkapelle Stetten. Festende ist jeweils gegen 1.30 Uhr.

Am Sonntag stehen Auftritte diverser Tanz- und Musikgruppen sowie Kleinkünstler auf dem Programm. Die Schlatter Vereine sorgen an allen Tagen für ein breites kulinarisches Angebot: Von Grillwurst über Schupfnudeln bis hin zu Waffeln ist vieles geboten. Für die jüngeren Besucher stehen ein Bungeetrampolin und ein Karussell zur Verfügung, außerdem werden ein Kinderflohmarkt und Kinderschminken angeboten.

Um 9 Uhr beginnt am Sonntag ein Festgottesdienst in der St. Johanneskirche, ab 11 Uhr ist in den Besenwirtschaften für Bewirtung und Unterhaltung gesorgt. Festende ist am Sonntag um 18 Uhr. Eine weitere Besonderheit ist die Oldtimershow am Sonntag ab 10.30 Uhr auf der Dorfstraße. Die Teilnehmer können sich am Sonntag ab 8.30 Uhr im Rathaus anmelden.