Singen Schlagabtausch im Wohnzimmer: Französische Komödie begeistert Publikum

Die Schauspieler Herbert Herrmann und Nora von Collande bescheren dem Publikum in der Stadthalle einen unterhaltsamen Theaterabend.

Gute französische Komödien sind wie Soufflés: Zwar enthalten sie viel heiße Luft, doch erst die macht sie so schmackhaft, leicht und gut verdaulich. Das Zwei-Personenstück mit dem Titel "Anderthalb Stunden zu spät" von Gérald Sibleyras und Jean Dell fällt in diese Kategorie. Die beiden profilierten Schauspieler Nora von Collande und Herbert Herrmann harmonieren in der deutschen Adaption des Stücks auf der Bühne perfekt – was daran liegen mag, dass die beiden seit 2003 auch im wahren Leben ein Paar sind.

Das Stück selbst handelt in Paris – wo sonst? – und gibt anderthalb Stunden im Leben des in die Jahre gekommenen Ehepaars Pierre und Laurence wieder. Sie sind zum Essen bei Freunden eingeladen, doch gerade dann, als er aufbrechen will, hat sie keine Lust mehr, sondern will endlich mal mit ihm reden: über ihre Beziehung, die Kinder, seinen baldigen Ruhestand und überhaupt. Hier eine kleine Kostprobe: "Komm sag', welches Studienfach hat gleich noch mal unser Sohn belegt?", fragt sie ihn, worauf er antwortet: "Molekulare Biologie." Darauf sie: "Und wofür soll das gut sein?" Seine Antwort: "Um von seiner Mutter loszukommen."

Während ihres 90-minütigen Dialogs legen die beiden Darsteller mehr Kilometer auf der Bühne zurück als Fußballer während eines Spiels. Es wird permanent auf der Bühne rochiert, auf dem Sofa gefläzt, mit Kissen geworfen, auf dem Boden gewälzt und es wird jede Menge Wein getrunken, bis beide schließlich – und das Publikum mit ihnen – zu dem Schluss kommen: Hier ist ein Paar, das sich immer noch viel zu sagen hat und sich sehr liebt. Nach dieser Erkenntnis brechen sie schließlich doch noch zu ihren Freunden auf.

In der ausverkauften Stadthalle werden von Collande und Herrmann vom Publikum mit warmem, herzlichem Applaus bedacht. Nach der Vorstellung tauschen sich die Besucher über das Stück aus. Ein Ehemann fragt seine Frau auf dem Weg zum Ausgang: "Und, hot's dir g'falle? Sie: "Schö wars, aber viel g'schwätzt händ se scho."