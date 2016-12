Singen Schlägerei vor der Singener Hüttenzauber-Hütte

Polizeieinsatz auf dem Weihnachtsmarkt am Rathaus

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gegen 22.20 Uhr ist es laut Polizei zu der Auseinandersetzung gekommen. Während einerseits von Belästigungen in der Hütte und andererseits Willkür vor der Hütte gesprochen wird, laufen die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. "Es soll auch zu Bissen in den Unterarm gekommen sein", so Schmidt gegenüber dem SÜDKURIER.



Den beiden Brüdern sei der Zutritt zur Hütte schließlich verweigert worden. Sie wollen, wie Schmidt erläutert, gemäß eigenen Angaben einem Freund zu Hilfe gekommen sein, der zu Unrecht aus der Hütte geworfen werden sollte. Noch seien die Ermittlungen nicht abgeschlossen.