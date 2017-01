Singen Schlägerei vor dem Singener Bahnhof

Ein 17-Jähriger schlägt sieben Angreifer in die Flucht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen kam es bereits am Freitagnachmittag im Bereich des Bahnhofs in Singen, wie die Polizei jetzt mitteilt. Dem Revier wurde gegen 14 Uhr gemeldet, dass sich im Bereich des Bahnhofs mehrere Personen schlagen würden. Vor Ort trafen die Beamten aber nur noch einen 17-jährigen Beteiligten und mehrere Zeugen an. Demnach befand sich der 17-Jährige zunächst in der Bahnhofstraße. Eine etwa fünf- bis siebenköpfige Personengruppe im Alter von 18 bis 23 Jahre provozierte einen Streit mit dem 17-Jährigen. Im Verlauf dieses Streits wurde der junge Mann plötzlich von mehreren Personen aus der Gruppe angegriffen und geschlagen. Hierbei sei der 17-Jährige verletzt worden. Weil er sich wehrte, wurden offenbar auch mehrere Angreifer verletzt und erlitten teilweise blutende Gesichtsverletzungen. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Angreifer. Zeugen, die die flüchtenden Täter beobachtet haben, oder sonst Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen in Verbindung zu setzen.