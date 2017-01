Singen Schlägerei in Singener Diskothek

Die Polizei ermittelt wegen zweier gefährlicher Körperverletzungen.

Zu zwei gefährlichen Körperverletzungen kam es am frühen Sonntagmorgen in Singen in einer Diskothek in der Georg-Fischer-Straße. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie gegen 3.45 Uhr zu einer Schlägerei in der Diskothek gerufen. Ein 27-jähriger Mann soll demnach plötzlich einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben. Ein 24-jähriger Begleiter bekam von dem Angreifer einen Faustschlag in das Gesicht, als er dem 27-Jährigen helfen wollte. Gegen 4.30 Uhr wurde in der Diskothek einem 28-Jähriger mit einem Barhocker ein Schlag gegen den Kopf versetzt. Alle drei Männer mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.