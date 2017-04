Singen Schaffhauser Tunnel wird saniert

Die Betriebs- und Sicherheitsanlagen der Tunnel Cholfirst, Fäsenstaub und der Galerie Schönenberg befinden sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand und müssen deshalb erneuert werden.

Dies kündigte das schweizerische Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Pressemitteilung an. Das Bundesamt führe ab Mittwoch, 26. April, die erste Etappe dieser Instandsetzungsarbeiten durch. Hierfür, so das Bundesamt, seien vereinzelte Nachtsperrungen notwendig. Die Sicherheitsanlagen der Tunnel seien teilweise über 20 Jahre alt. Nach der Instandsetzung der Tunnellüftung würden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen insbesondere an der Tunnelbeleuchtung sowie an der Signalisation folgen.

Auswirkungen auf den Verkehr seien nicht zu vermeiden. Die Erneuerungsmaßnahmen – in Nachtarbeit – würden ab Mittwoch, 26. April, erfolgen. In diesem Zeitraum komme es im Tunnel zu Nachtsperrungen. Dabei würden beide Fahrtrichtungen ab Anschluss Uhwiesen bis Anschluss Schaffhausen-Nord gesperrt, und zwar vom 26. April bis zum 8. Juni jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr.

An den Wochenenden seien keine Sperrungen angesetzt. Änderungen aufgrund der Witterung oder technischer Gründe seien möglich.