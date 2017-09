Singen Schäfer Michael Thonnet holt fünften Platz im Landeshüten

Die ursprünglichste Aufgabe des Schäferhundes wird heute nur noch selten gebraucht, wie auf dem Hohentwiel in Singen. Als Landessieger fährt Michael Thonnet nun mit Hündin Nele zum Wettbewerb auf Bundesebene.

Der Berufsschäfer Michael Thonnet aus Singen hat in Obernau beim Landeshüten in Württemberg mit seiner Deutschen Schäferhündin Nele vom Messelhof den fünften Platz erreicht. Damit gewann er den Titel des Landessiegers für Württemberg und qualifizierte sich für das Bundesleistungshüten in Gersthofen vom 15. bis 17. September, wo die besten Schäfer Deutschlands mit ihren Hunden antreten.

Landessieger Michael Thonnet pflegt auf den Hohentwiel eine alte Tradition. Heute sind Hütehunde – oder auch Herdengebrauchshunde, so der Fachausdruck – nur noch selten im Einsatz zu sehen. Die Zahl der Schafherden, und somit auch der Bedarf an Hütehunden, sind in den vergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen. Mit einer zweiten Hündin, der gerade mal zwei Jahre alten Bonie vom Schäferhut belegte er den achten Platz. Das ist eine tolle Leistung, wenn ein Hund in diesem Alter schon eine solch komplexe Aufgabe bestreiten kann, so die Pressemitteilung.

Der Verein für Deutsche Schäferhunde bietet als eine Variante der Gebrauchshundeprüfungen auch das Leistungshüten an. Bewertet wird das Zusammenspiel des Schäfers und des Hundes, das Treiben und Zusammenhalten der Herde. Bestandteil der Bewertung ist auch der Griff. Griff bedeutet, dass sich der Hund bei besonders widerspenstigen Tieren auf Kommando des Schäfers durchsetzen muss, beispielsweise mit dem Keulengriff, die Tiere aber auf keinen Fall verletzen darf. Vereinfacht ausgedrückt: Der Hund muss unfolgsame Schafe kurz, aber wirkungsvoll in Nacken, Schenkel oder Keule zwicken, ohne dass Blut fließt. Damit verhindert der Schäfer, dass sich die Herde oder einzelne Tiere selbstständig machen.

Die Hunde haben beim Leistungshüten sieben Aufgaben zu erfüllen. Dabei können maximal 100 Punkte erreicht werden. Beim Auspferchen wird eine fremde Herde von etwa 300 Tieren aus einem Pferch (umzäuntes Gelände) herausgetrieben. Der Hund muss dazu über das Gatter in den Pferch springen, was Nele sehr schön gemacht hat. Bei der Brücke muss die Herde beim Leistungshüten über eine simulierte Brücke getrieben werden und der Hund muss verhindern, dass Schafe an der Brücke vorbeilaufen. Hier stand Nele etwas zu weit von der Brücke weg und ist den Schafen nicht über die Brücke gefolgt, was zu einem Punktabzug führte.

Bei der Aufgabe "Hindernisse und Verkehr" muss der Hund die Herde eine Straße entlang zu treiben. Hier hat Nele leider das Fahrzeug etwas behindert und blieb nicht zwischen dem Auto und den Schafen. Beim Verhalten im "weiten Gehüt" soll der Hund die Herde im erlaubten Gebiet großräumig zusammenhalten und dort dürfen in Ruhe fressen, was Nele sehr korrekt gemeistert hat.

Beim Verhalten im "engen Gehüt" ist der Raum sehr beschränkt, die Schafe stehen und fressen also auf sehr engem Raum. Die Enge bewirkt, dass die Schafe Tendenzen zeigen, den Raum zu verlassen, was der Hund verhindern soll. Der Engweg ist ein langer und enger Treibweg. Der Hund muss die Herde auf dem Weg halten und verhindern, dass sie an den Seiten durch Fressen Schaden anrichten. Hier hätte Nele bis zum letzten Schaf durchlaufen müssen, was sie nicht immer zur Zufriedenheit der Richter getan hat. Beim Einpferchen treibt der Hund die Herde zurück in den Pferch. Nele machte bei dieser Übung alles richtig.

Ihr Keulengriff war sehr sicher und sie erhielt das Prädikat "ausgeprägt" bei der Verteidigung des Schäfers und der Herde. Diese Überprüfung findet immer zum Schluss des Hütens statt. Mittels eines Scheintäters wird eine Bedrohung simuliert, die der Hund vereiteln muss, um die Prüfung zu bestehen.

Hütehunde

Ursprünglich wurden sie von Hirten zum Hüten von Nutztieren eingesetzt. Sie sollten die Herde zusammenzuhalten. Aus dieser Zweckbestimmung heraus wurden Hunde auch gezielt gezüchtet und es entstanden Rassen, die unter dem Begriff Hütehunde zusammengefasst werden. Nicht zu verwechseln sind die Hütehunde mit Herdenschutzhunden, deren Aufgabe vor allem ist, Angreifer wie Wölfe oder Bären abzuwehren. Im Hirtenhund sind beide Funktionen vereint. Man unterscheidet unter anderem Koppelgebrauchshunde wie Bearded Collies, Border Collies oder Australian Shepherds. Heute wird Hüten auch als Hundesport ausgeübt.