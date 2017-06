Singen Sauberer Strom fürs E-Auto: Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau nimmt Ladesäule in Betrieb

Die Schnelladesäule steht vor der Singener Filiale in der Güterstraße. Thüga-Geschäftsführer Markus Spitz kündigt an, dass weitere Projekte für Ladestationen geplant sind

Singen – Die Volksbank Schwarzwald Baar Hegau hat nun auch in Singen vor ihrer Filiale in der Güterstraße eine Strom-Ladesäule für Elektroautos. Die Ladesäule wurde in vier Wochen in Kooperation mit der Thüga Energie gebaut.

Nachhaltigkeit sei der Volksbank schon immer wichtig gewesen, betonte Vorstandsmitglied Daniel Hirt bei der Eröffnung. Vor einem Jahr habe man in Villingen die erste Ladestation in Betrieb genommen. "Dort tanken zwischen 140 und 150 Elektroautos im Monat, auch viele mit fremden Kennzeichen", so Hirt. "In nur 30 Minuten können Besitzer von Elektroautos an dieser Station 80 Prozent der Ladekapazität ihres Akkus erreichen". Drei gängige Steckdosen sind an der Station vorhanden. Die neue Station ist rund um die Uhr barrierefrei zu erreichen und das Auftanken ist bis auf Weiteres noch kostenlos.

"Dieses Projekt ist der Beweis für gelebte regionale Partnerschaft", sagte Thüga-Geschäftsführer Markus Spitz. Er kündigte aber am Rande an, dass noch weitere Projekte für Ladestationen geplant sind. Da es zurzeit erst 150 000 zugelassene Elektroautos in Deutschland gebe, sei es noch ein weiter Weg, das Ziel – eine Millionen Elektroautos bis zum Jahr 2020 – zu erreichen. Auch bei den Reichweiten müsse noch viel passieren, so Hirt. Die Volksbank hat aktuell vier Elektroautos und zwei Hybridfahrzeuge. Die Reichweite des E-Golfs werde rein rechnerisch mit 191 Kilometern angegeben. Realistisch seien jedoch eher 100 Kilometer, sprach Michael Ochs von der Volksbank aus Erfahrung.

Oberbürgermeister Bernd Häusler gratulierte der Volksbank zu diesem Leuchtturmprojekt und merkte an, dass so etwas nur sinnvoll sei, wenn der Strom aus regenerativen Energien komme. Und das ist hier der Fall. Die Volksbank, die ihren Strombedarf aus Wasserkraft deckt, nutzt auch bei der Stromschnellladesäule Wasserkraft. Mit diesem Projekt setzt die Volksbank ein Zeichen für klimaschonende, nachhaltige Mobilität, auch über die Region hinaus.