Singen Sanierung der Radwege in Singen sorgen für mehr Sicherheit

In die Sanierung des Radwegs an der Rielasinger Straße hat die Stadt Singen rund 1,4 Millionen Euro investiert. Mit der Fertigstellung sind nun vier weitere Bushaltestellen barrierefrei.

Fertig ist der sanierte Geh- und Radweg an der Rielasinger Straße ja schon ein paar Tage. Doch nun wurde er offiziell im Beisein von Bürgern und Planern eröffnet. Fast 1,4 Millionen Euro hat die Stadt in die Hand genommen, um den Zustand des Rad- und Gehwegs zu verbessern.

"Was lange währt, wird endlich gut – auf sicheren Radwegen unterwegs in Singen" – dieser Slogan steht auf dem "ConRad-Schild", das zur offiziellen Eröffnung des Radweges an der Rielasinger Straße aufgestellt wurde. An der Bushaltestelle gegenüber des Discounter-Marktes schnitten Oberbürgermeister Bernd Häusler und einige Stadträte sowie Planer das Eröffnungssband offiziell durch.

Die Bauzeit hatte sich über mehrere Jahre und drei Bauabschnitte erstreckt. "Der erste Bauabschnitt zwischen Stadtgrenze und Feldstraße wurde schon im Jahr 2003 gemacht", blickte Oberbürgermeister Bernd Häusler zurück. Für den zweiten Bauabschnitt zwischen Feldstraße und Wiesenweg, der im Jahr 2015 in 106 Arbeitstagen erledigt wurde, waren Kosten in Höhe von 565 000 Euro fällig gewesen. Im dritten Bauabschnitt war dann der Bereich zwischen Georg-Fischer- Straße und Julius-Bührer-Straße dran. 121 Arbeitstage war die ausführende Firma aus Meßkirch mit den Arbeiten daran beschäftigt. Dafür investierte die Stadt weitere 810 000 Euro. Die Maßnahmen wurden allesamt ohne Fördergelder getätigt, betonte Bernd Häusler. Er dankte der ausführenden Firma ebenso wie den Anwohnern, die eine Zeit lang Beeinträchtigungen in Kauf nehmen mussten. Für die Planung der Sanierung des Geh- und Radwegs war Birgit Selig von der Abteilung Straßenbau verantwortlich, die Bauleitung hatte Dieter Rummel.

Mit der Sanierung des Geh- und Radwegs ist auch ein ökologischer Gewinn verbunden, denn es sind etwa 900 Quadratmeter entsiegelte, begrünte Flächen hinzugekommen. Der Radweg, der schon seit vielen Jahren in schlechtem Zustand war, hat nun eine ebene Oberfläche und es gibt eine farbliche Trennung der Fußgänger- und Fahrradflächen. Im Zuge der Sanierung wurden an der Rielasinger Straße auch vier barrierefreie "Buskaps" – das sind Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel, deren Rand bis an den durchgehenden Fahrstreifen des Straßenverkehrs vorgezogen sind – mit Leiteinrichtungen für Sehbehinderte und Blinde und erhöhte, so genannte "Kassler Sonderborden" für Rollstuhl- und Rollatornutzer und Eltern mit Kinderwagen gebaut.

"Ich finde den Radweg wirklich gelungen", sagt Stadträtin Angelika Haberstroh (FW), die diesen Weg oft nutzt. Mit der Trennung des Radwegs von der Straße sieht sich die Stadt im Trend. Der neueste Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) habe im Jahr 2016 ergeben, dass es 73 Prozent der Teilnehmer wichtig oder sehr wichtig sei, mit dem Rad getrennt von der Straße unterwegs zu sein und sich dadurch sicherer zu fühlen, sagte Bernd Häusler.

Die Abteilung Straßenbau ist Singen für den Radverkehr zuständig. Dieter Rummel, Telefon (0 77 31) 8 53 51 ist der Ansprechpartner. Ab heute steht ihm seine Nachfolgerin Petra Jacobi zur Seite, die er bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende Februar einarbeiten wird.

Radeln nach Konzept

Singen hat ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben, das von der Planungsgemeinschaft Verkehr (PGV-Alrutz) in Hannover umgesetzt wurde. Dieses Radverkehrskonzept für Singen wurde als Leitlinie für die Förderung des Radverkehrs in Singen auf Grundlage der städtebaulichen Planungen formuliert. Seit dem Jahr 2010 hat sich unter anderem ein fraktions- und verwaltungsübergreifender Arbeitskreis zum Radverkehr in Singen etabliert. Die Sadt Singen ist außerdem Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW). (sgr)