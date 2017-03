Singen SÜDKURIER-Leser treffen Comedian Christoph Sonntag

Nach dem persönlichen Treffen genießen die Gewinner eine gelungene Comedy-Show in der Singener Stadthalle

Er ist Kabarettist und Buchautor. Er war im früheren Leben Landschaftsplaner – inzwischen steht er seit über 30 Jahren auf der Bühne. Er war und ist durch und durch Schwabe – und wird es vermutlich auch bleiben. Beim Auftritt in der Singener Stadthalle gibt sich Christoph Sonntag schlagfertig und locker und sorgt mit viel Witz und Ideenreichtum für Unterhaltung. Der Spaßmacher punktet aber vor allem mit seiner sympathischen Art. Das kommt auch bei den fünf SÜDKURIER-Lesern gut an, die je zwei Eintrittskarten zu seiner neuen Comedyshow inklusive persönlichem Kennenlernen gewonnen hatten.

Das Treffen mit dem Kabarettisten findet im noch leeren Saal eineinhalb Stunden vor Showbeginn statt. Uschi Schönenberger, Manuela Rose, Eberhard Wey, Martina Schroff und Renate Kersten sitzen mit ihrer jeweiligen Begleitung in der ersten Reihe und sind gespannt: Als Christoph Sonntag auf der Bühne erscheint, ist die Freude groß. Er begrüßt alle mit Handschlag. Dann plaudert er vor seinen "VIPs", wie er sie nennt, aus dem Nähkästchen.

Er erläutert das Bühnenbild, das den Times Square in New York darstellen soll, geht auf einzelne Szenen mit passender Lichteinstellung ein und zeigt, wo auf der Bühne überall "Bäpper" sind, damit er weiß, wo er stehen muss. Ein großes Lob geht an sein Team, auf das er sich stets verlassen könne.

"Ich bin unglaublich glücklich mit dem neuen Programm", sagt Sonntag. Nach den ersten drei Shows seien nur wenige Änderungen beim Ablauf erforderlich gewesen. "Man weiß vorher nicht, was gut läuft", betont er. Das Publikum reagierte auf manche Gags anders als erwartet. Was überall extrem gut ankomme, sei die Nummer zum Besuch beim Urologen, sagt er. Später zeigt sich: Die Nummer funktioniert auch in Singen. Die Zuschauer amüsieren sich köstlich über diese äußerst unterhaltsame Darstellung eines Arztbesuchs. Die SÜDKURIER-Leser erfahren, dass der Kabarettist bei der Probenarbeit oft vergisst, etwas zu essen und dies spätnachts nachholt. Er vergesse regelmäßig nach einer Show, wo er sein Auto geparkt habe.

Am Ende des Treffens gibt es ein Erinnerungsfoto und Sonntag verabschiedet sich. Die Anspannung ist ihm anzumerken. Er sei aufgeregt, da das neue Programm noch nicht eingespielt sei, gesteht er. Beim Auftritt ist von Nervosität dann nichts zu spüren. Der Kabarettist wirbelt über die Bühne und bekommt schnell einen Draht zum Publikum. In seiner Show "Bloß keinen Trend verpennt" beschäftigt er sich mit Trends: Ob QR-Codes, Thermomix oder Falträder – über zwei Stunden sprudeln die Worte aus dem 54-Jährigen nur so heraus. Er sorgt an diesem Abend aber auch mit scharfzüngigem Kabarett und verrückten Späßen für viel Gelächter.



Singener im Radio

Mit seiner Comedy ist Christoph Sonntag regelmäßig bei SWR 3 zu hören. Beim Auftritt in der Stadthalle nahm der er zwei Folgen für die Serie mit dem Publikum auf: Folge 59 über 360-Grad-Fotos und Folge 60 über Saugroboter. Die Zuschauer waren aufgefordert, auf die Gags entsprechend – mit viel Gelächter – zu reagieren. Dies stellte für die Singener kein Problem dar: Sie lachten an der richtigen Stelle. (zöl)

Wer es im Radio verpasst, findet die Folgen unter: www.swr3.de