SPD: Nüchterne Politik mit Anleihen beim Kino

Die neue Landesvorsitzende Leni Breymaier schwört die SPD auf einen Kurs mit Herz und Verstand ein.

An der Wand hängen Träume. Plakativ wird auf cineastische Klassiker wie "Rebel without a cause" mit James Dean in der Hauptrolle oder "Easy Rider" hingewiesen und die Dekoration im Restaurant des Cube-Gebäudes im Engener Gewerbegebiet passt damit zur neuen Strategie der SPD im Ländle. Die Zeit für analytische Köpfe wie Nils Schmid oder Peter Friedrich ist abgelaufen, mit der neuen Landesvorsitzenden Leni Breymaier setzen die Genossen jetzt auf Emotion.

Die rund 70 Besucher des SPD-Neujahrsempfangs des Kreisverbands Konstanz werden zunächst über die Tonlage vom Kurswechsel informiert: Leni Breymaier kann kein Hochdeutsch, sie schwäbelt. Das liegt im Trend, auch wenn die Konkurrenz mit Winfried Kretschmann oder Günther Oettinger die Entwicklung instinktiv früher erkannt zu haben scheint. Wie authentisch der Dialekt rüberkommt, ergibt sich aus dem Vergleich mit den Vorrednern: Der 19-jährige Engener SPD-Ortsvorsitzende Timm Strobel immerhin kann noch mit jugendlicher Frische punkten, der Bundestagskandidat Tobias Volz dagegen erntet mit seiner vernünftigen Rede nicht viel mehr als Pflichtapplaus.

Dagegen beginnt Leni Breymaier ihre Ansprache mit dem Eingeständnis ihrer Fehlbarkeit. Sie sei mit dem Auto nach Engen gefahren – wohlwissend um die Existenz politisch korrekterer Verkehrsmittel. Wenig später baut sie einen Werbeblock für die Arbeit der Journalisten ein. Klar, als Politiker sei man nicht immer erbaut über die naturgemäß kritische Distanz seriöser Medien – aber Lügenpresse? Da müsse man zusammenstehen und außerdem sei ein Zeitungs-Abo das probate Mittel, um der trendigen "Schächtelesguckerei" entgegenzuwirken. Das kommt an, Leni Breymaier muss ihren Redefluss für einen Zwischenapplaus unterbrechen.

Damit hat sich's auch schon mit der Abgrenzung zum allgegenwärtigen Rechtspopulismus. Stattdessen schwört die 56-Jährige aus Ulm ihre Partei für die Bundestagswahl im Herbst auf einen selbstbewussten Kurs mit klarer Themensetzung ein. Weniger ist dabei mehr, vier, fünf Schwerpunkte sollten ihrer Ansicht nach reichen: Sie plädiert für die Renaissance des sozialen Wohnungsbaus, will die Bürgerversicherung voranbringen und die Rente sichern – und wer außer der SPD, so fragt sie rhetorisch in die Versammlung, verfügt in einer durchdigitalisierten Welt über die Kompetenz zur Schaffung neuer Arbeitsplätze? "So etwas betrifft die Leute wirklich – dagegen weiß ich nicht, wie viele Burka-Träger es in Engen gibt."

Auf die Beschäftigung mit der Lösung realer Probleme, so sagt Leni Breymaier, hat sie gut Lust – auch wenn sie weiß, dass das kein leichter Ritt wird. Denn die Groko ist aus ihrer Sicht am Ende und außerdem sind da jene, die das politische Geschäft mit der Angst betreiben und nicht wirklich wissen, was sie mit ihrem Nationalismus tun. "Ich werde mich deswegen jedenfalls nicht besoffen machen", so ihr Appell und landet am Ende trotz äußerlicher Emotionalität beim nüchternen Polit-Alltag: Politik – sie ist eben kein Kino.

Trump-Effekt

Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hat nach Angaben von Leni Breymaier allein in Baden-Württemberg für zirka 300 neue SPD-Mitgliedschaften gesorgt. Im Kreisverband Konstanz wurden laut Pressesprecher Winfried Kropp im vergangenen Jahr 45 Neumitglieder registriert. Die Gesamtzahl der Mitglieder liegt bei 850. (tol)