Rund 1,8 Promille: Betrunkener gefährdet Straßenverkehr

Die Polizei hat am Donnerstagabend, gegen 19.15 Uhr, einen 55 Jahre alten Mann in Gewahrsam genommen, der mit rund 1,8 Promille im Blut auf einer Straßenkreuzung schrie und gestikulierte.

Wie die Beamten mitteilen, gefährdete der Mann den Straßenverkehr auf der Kreuzung zwischen Thurgauerstraße und Hadwigstraße. Bereits gegen 17 Uhr sei der 55-Jährige in der Hegaustraße in ähnlicher Weise aufgefallen. Weil er sich uneinsichtig gezeigt habe, nahmen die Beamten den alkoholisierten Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam, so die Polizei.