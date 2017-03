Singen Rollerfahrerin stürzt un verletzt sich leicht

Leicht verletzt hat sich eine junge Frau bei einem Unfall in der Singener Südstadt.

Leicht verletzt wurde am Montag gegen 19.50 Uhr eine 22-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Pfaffenhäule", als sie mit ihrem Roller alleinbeteiligt gegen den Randstein kam und stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass am Roller kein gültiges Versicherungskennzeichen, sondern ein abgelaufenes aus 2016, angebracht war. Die Frau muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.