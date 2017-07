Singen Rollerfahrer will abbiegen und streift Auto

Ein 56 Jahre alter Mann auf einem Roller ist am Samstag, gegen 14.45 Uhr, mit dem Auto einer 63-Jährigen zusammengestoßen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war der 56-Jährige auf der Straße Am Posthalterswäldle unterwegs und wollte auf Höhe der Alemannenstraße links abbiegen. Der Mann habe geschildert, er habe links geblinkt. Trotzdem habe ihn die Autofahrerin überholt. Der Roller streifte daraufhin die Beifahrerseite des Autos und der 56-Jährige stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand ein Schaden von rund 200 Euro, am Auto ein Schaden von rund 1500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Singen, Telefon: (0 77 31) 88 80.