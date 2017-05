Singen Rollerfahrer schlägt Mann mit der Faust ins Gesicht

Mit einer Nasenbeinfraktur und weiteren Gesichtsverletzungen hat am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, ein 53 Jahre alter Fußgänger nach einer Auseinandersetzung mit einem Rollerfahrer ärztlich behandelt werden müssen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, habe der 53-Jährige die Steißlinger Straße am Fußgängerüberweg bei der Radrennbahn in Richtung Schlesische Straße überquert. Als er sich bereits auf der Fahrbahn befunden habe, sei ein Rollerfahrer vom Kreisverkehr kommend nach rechts in die Steißlinger Straße in Richtung Berliner Platz abgebogen und knapp an dem Fußgänger vorbeigefahren. Um nicht angefahren zu werden, habe der 53-Jährige stehen bleiben müssen. Er habe dem Rollerfahrer zugerufen, der solle nicht so dicht vorbeifahren. In der Folge sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und einer Schubserei zwischen den Beteiligten gekommen. Anschließend habe sich der Rollerfahrer wieder auf sein Fahrzeug gesetzt, sei zu dem 53-Jährigen gefahren und habe ihm unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Danach sei er mit dem Roller geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Singen zu melden, Telefon: (0 77 31) 88 80.