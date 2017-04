Singen Rojazz-Quartett glänzt beim Benefizkonzert

Das Rojazz-Quartett spielt in der Färbe zugunsten der Anti-Kinderlähmung-Kampagne, die der Rotary-Club initiiert.

Voller Spannung wartete eine große Zahl Jazzbegeisterter in der Färbe auf den Start des Konzerts. Bei einem Benefiz-Konzert in Kooperation mit dem Rotary-Club spielte das Rojazz-Quartett. Mit dem rhythmisch schmissigen „Mambo Inn“ zog die Band dann auch sofort alle in ihren Bann. Nach dem melodiös getragenen Salsa „Morning“ überraschte Bandleader Frank Schneider mit der Eigenkomposition „Su’s Mops“: kurz, kompakt und etwas bissig.

Ernst wurde es wieder bei der Vorstellung des Rotary-Clubs. Dieser engagiert sich regional durch die Anti-Drogen-Kampagne „be free“ und den Behindertenschwerpunkt „Lebenshilfe“, global vor allem mit „Polio Plus“, einer Initiative, deren Ziel es ist, Kinderlähmung weltweit auszurotten. Als Rotary International 1985 dieses Projekt startete, gab es noch jährlich 350 000 Poliofälle in über 125 Ländern, berichtete Governor Thorsten Schmitz. Seit 1988 trugen Rotary und seine Partner dazu bei, mehr als 2,5 Milliarden Kinder zu impfen und mindestens zehn Millionen Menschen vor den Folgen einer Polioerkrankung zu bewahren. 1,2 Milliarden US-Dollar Spendenvolumen hat Rotary gesammelt. Anfang 2017 sind es nur noch die drei Länder Pakistan, Afghanistan und Nigeria, in denen Polioviren nachgewiesen wurden. Dennoch gibt es weltanschauliche, politische und logistische Hindernisse fürweitere Fortschritte erschweren.

Im Spiel des Rojzz-Quartetts beim Benefiz-Konzert waren nicht nur die musikalischen Zwiegespräche der Saxophonisten Frank Schneider und Dieter Rühland beeindruckend, sondern auch der brillante Klangteppich, der vom Schlagzeuger Siegfried Pfitzenmaier, dem Pianisten Andreas Apitz und dem Bassisten Wilfried Trah ausgebreitet wurde. Die Stimmung im Publikum war phantastisch, und immer wieder gab es emotionalen Zwischenapplaus. Und die Jazzsängerin Darja Godec aus Konstanz verzauberte das Publikum mit ihrer kraftvollen, emotionalen und in tiefen Lagen rauchigen Stimme.