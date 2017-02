RielasingenWorblingen Rielasinger Narrengericht diagnostiziert tiefe Abgründe im Ort

Das Rielasinger Narrengericht tagt – und verurteilt natürlich Schultes Ralf Baumert samt Gefolge. Am Schmutzigen Dunnschtig herrscht dabei beste Stimmung.

Nicht nur der Schultes Ralf Baumert, sondern auch seine Stellvertreter Rudi Caserotto, Lothar Reckziegel und Jutta Gold wurden am Schmutzigen Dunnschtig durch das Narrengericht ihrer Ämter enthoben. Der hochwohlgeborene Junker Hans vom Rosenegg alias Andreas Fürst waltete seines Amtes und fällte seiner Aussage nach ein wahrlich redlich Urteil.

"Für unverzichtbar hält sich dieser Mann, drum klag ich ihn an", so der Burgvogt Michael Blum zu Beginn des Narrengerichtes. Einen Schwur leisten musste der Schultes für sich und seine drei Vertreter am Ende der Verhandlung: "Am Fasnets-Sunntig sind die Ministranten wir Vier und füllen den Klingelbeutel auch selber und nur mit Geld aus Papier", so der für schuldig erklärte. "Das versprechen wir, das macht doch Sinn. So wahr wir noch der Schultes und die Stellvertreter von Schaflingen, Katzdorf und Rattlingen sind", erklärte Baumert. Einstehen für dieses Wort werden die Verurteilten bei der Narrenmesse mit Pfarrer Markus Ramminger am Fasnets-Sunntig um 10.15 in der Arlener St. Stephanskirche. Die Gerechtigkeit nahm ihren Lauf, über das Urteil entschied das Narrenvolk mit und fand es ebenfalls toll.

Anklage erhoben wurde von Petra Kirchhoff, der Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Aachtal. "Es herrscht große Not bei all den Frommen hier", konnte sie berichten. Der Ursache, warum kein Pfarrer lange hier sein mag, ging sie auf den Grund. Der große Mangel an geistlichem Personal laste auch auf ihren Schultern. Fakt sei es, die Pfarreien haben eine große Tradition, der Glockenklang sei hell bis in den höchsten Ton. "Irgendetwas läuft in der Gemeinde schief. Mir scheint, die Abgründe hier sind tief", so die Seelsorgerin. Bereits nach kurzer Zeit im Aachtal bekam sie einen Schreck. Erhielt doch ein Politiker der AfD einen Platz im Landtag – und dieser Herr kommt aus der Gemeinde. Ein weiterer Schandfleck sei der Verkehr – Autos und Lastwagen, und stets werden es mehr. In die Kirche könne man dadurch nur unter Lebensgefahr kommen.

Die Angeklagten versuchten, sich zu verteidigen. In der Kirche laufe so manches nicht ganz rund, daran seien sie doch nicht auch noch schuld, so der Schultes. "Eines ist sicher, das schönste Dorf ist Arlen. Unser Dörfle am Oberholz", sprach Jutta Gold. "Das schönste Dorf im Hegauland ist doch Worblingen, auch als Schaflingen bekannt", so Lothar Reckziegel. Für Rielasingen plädierte Rudi Caserotto. Mit Musik, Tanz und den schönen Ratten sei es in Rielasingen am Schönsten. Jeder der Angeklagten war sich sicher, wäre man selber Pfarrer, nur hier würde man predigen wollen – noch nicht einmal in Rom. Der Schultes jedenfalls darf erst ab Aschermittwoch wieder seines Amtes walten. Davor muss er sich bewähren und stets die Fasnacht ehren. Bis dahin wird der Burgvogt im Besitz des Rathausschlüssels bleiben.

Umzug und Junkers Tafel

Gemeinsam werden die Rattlinger, Katzdorfer und Schaflinger am Fasnets-Sunntig durch die Straßen ziehen. Und am Ende gibt es eine große, gemeinsame Tafel. Los geht es um 13.30 Uhr am Gasthaus Gems in Arlen. Das Motto lautet "Zirkus NARRIWO". Enden wird der Umzug an der Talwiesenhalle. Nach dem Umzug wird dort ein Kindernarrenbaum aufgestellt und Junkers Tafel aufgebaut. Jeder darf sich hierzu ein Vesper mitbringen und es sich an der Tafel in Gesellschaft anderer fröhlich gestimmter Menschen munden lassen. (bos)