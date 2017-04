Singen Rettungswagen stößt mit Lastwagen zusammen

Bei einem Unfall auf der Waldfriedhof-Kreuzung ist am Montag, gegen 9 Uhr ein Schaden von rund 58 000 Euro entstanden.

Der Fahrer eines Rettungswagens sei mit Sondersignal die B 34 von Gottmadingen in Richtung Singen und bei Rotlicht auf die Kreuzung gefahren. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Dabei kollidierte der Rettungswagen mit einem Lastwagen, dessen 73 Jahre alter Fahrer die Kreuzung von der Westtangente kommend in Richtung Hilzingen passieren wollte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.



Zur Klärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizei etwaige Unfallzeugen, sich mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen, Telefon: (0 77 31) 88 80.