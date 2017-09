Singen Resteverwertung

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen warb bei der Bohlinger Sichelhenke für Fleischkäse. Sie wandelt damit in den großen Fußstapfen von Peter Altmaier...

Freitag ist Putztag. Damit's am Wochenende sauber aussieht und der Start in die neue Woche möglichst ohne alten Ballast verläuft, gilt beim Aufräumen vor allem eins: Mut zum Müll! Das ist in Redaktionen nicht anders als in anderen Unternehmen (oder in den privaten vier Wänden, wobei hier dann doch meist der Samstag herhalten muss). Was aber macht man mit einem Teil, dessen Haltbarkeitsdatum eindeutig abgelaufen ist, aber ebenso eindeutig zu schade für die Tonne ist? Bei der Bohlinger Sichelhenke am vergangenen Wochenende wurden zahlreiche hervorragende Aufnahmen gemacht und bei der Sichtung während des freitagnachmittäglichen Kehraus tat's dann selbst altgedienten Redakteuren in der Seele weh, dass viele Bilddokumente trotz üppiger Berichterstattung nicht berücksichtigt werden konnten.

Bohlinger Partei

Im Gedenken an all die Schnappschüsse soll einem Nachzügler aber doch noch ein Plätzchen eingeräumt werden – auch deshalb, weil sich die Ministerin Ursula von der Leyen (um im Bild zu bleiben) nicht lumpen ließ und den Spaß mitmachte. Laut unserem Mitarbeiter Rolf Hirt, der die Aufnahme machte, ist es in den sozialen Medien ein Hit. Das Bild zeigt die Politikerin mit dem Ur-Bohlinger Reinhold Müller, der sich ein leuchtendes Wahltrikot mit dem Spruch „Ich wähle Fleischkäs“ übergestreift und damit die Aufmerksamkeit der Ministerin geweckt hatte. Laut Rolf Hirt habe der Ortspatriot der Ministerin erklärt, dass Fleischkäse das Lieblingsgericht im Ort sei und er bereits vor vier Jahren beim Besuch von Peter Altmaier erfolgreich für Fleischkäse geworben habe. Immerhin, das sind schon zwei prominente Stimmen für die Bohlinger Partei, die man am 24. September gleichwohl vergeblich auf dem Stimmzettel suchen wird.

Engener Alternative

Und wirklich viel wert sind die Bekenntnisse der Bundespolitiker nun auch wieder nicht. Berufsbedingt müssen sie grundsätzlich über eine gewisse Geschmeidigkeit verfügen und so ist anzunehmen, dass das körperliche Fliegengewicht Ursula von der Leyen ebenso wie ein kolossales Format wie Peter Altmaier sich im Handumdrehen zu entgegengesetzten Bekenntnissen hinreißen lassen würden. In Engen-Neuhausen zum Beispiel beginnt an diesem Samstag um 15 Uhr das "Bunte vegane Spätsommerfest", bei dem es auf dem Gartengrundstück von Ulrich Jäck in der Lindenstraße 33 alles Mögliche zu essen gibt – nur ganz bestimmt keinen Fleischkäse. Wenn sich das Fest dereinst zu einer Größe der Bohlinger Sichelhenke ausweiten sollte (was nicht unvorstellbar ist), würden die beiden Spitzenpolitiker vermutlich ohne Skrupel eine Portion Tofu verputzen (um erneut im Bild zu bleiben). Ungewiss dagegen ist, ob dann auch der Bohlinger Reinhold Müller mit am Tisch sitzt.