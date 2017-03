Engen Rekord bei den Ausleihzahlen der Stadtbibliothek Engen

Für die letzten 15 Jahre kann eine überaus erfolgreiche Bilanz gezogen werden. Die Bibliothek ist mittlerweile ein kultureller Mittelpunkt der Altstadt.

Es war ein interessantes arbeits- und erfolgreiches Jahr 2016 für die Stadtbibliothek Engen. Mit ein Grund war auch ein kleines Jubiläum, wie die Leiterinnen Bärbel Oetken und Judith Maier-Hagen dem Sozialausschuss der Stadt Engen berichten konnten. Auf 15 Jahre erfolgreiches Wirken können die Stadtbibliothek Engen sowie ihr Förderverein zurückblicken. Durch ihre interessanten Angebote und durch ein ansprechendes Begleitprogramm hat die Stadtbibliothek sich auch zu einem kulturellen Zentrum in der Altstadt entwickelt. Großes Lob erhielten die beiden Bibliothekarinnen, die sich die Stelle teilen, von Bürgermeister Johannes Moser sowie von den Fraktionssprechern Jürgen Waldschütz und Gerhard Steiner.



Es sei besonders ihrem großen Engagement und dem unermüdlichen Einsatz, dem Förderverein sowie den ehrenamtlichen Helfern zu verdanken, "dass die Bibliothek in einem sich immer schneller wandelnden Umfeld zu einer festen Größe und zu einem kulturellen Mittelpunkt in der Altstadt geworden ist", betonten sie. Aus der kleinen Bibliothek im ehemaligen Gasthaus Linde mit seiner "Wohnzimmeratmosphäre" hat sich die Stadtbibliothek in den vergangenen 15 Jahren mit dem Umzug nicht nur räumlich entwickelt. Konnten damals fast ausschließlich Kinder und Jugendliche Lesestoff finden, gibt es nun ausreichend Medien für jedes Alter zu entdecken.

Die Entleihungen haben sich vervierfacht, und es gibt dreimal so viele Veranstaltungen wie im Jahr 2001. Aus den anfänglich 1000 Medien sind bis heute rund 17 000 geworden. Einen Rückblick über das umfangreiche Programm im vergangenen Jahr sowie die beabsichtigten Vorhaben für das neue Jahr, stellten die Leiterinnen der Bibliothek, Bärbel Oetken und Judith Maier-Hagen, dem Sozialausschuss der Stadt Engen in ihrem Jahresbericht vor.

Erfreulicherweise konnte die Stadtbibliothek die Ausleihen 2016 wieder um 7,5 Prozent auf 59 447 steigern. Auch bei den Veranstaltungen gab es einen neuen Rekord: Zu 62 Veranstaltungen kamen 2672 Besucher. Die Mitgliedszahlen, der Besuch und die Ausleihen in Engen sind ebenfalls gestiegen und konstant hoch. Gut entwickelt hat sich auch die "Onleihe", das elektronische Angebot zur Ausleihe.

Der aktuelle Medienstand beläuft sich 17 311 Medieneinheiten. Da sich der Medienbestand dem Zielbestand von angepeilten 18 000 Medien immer mehr nähere, gehe es darum, "den Bestand für die Kunden attraktiv und aktuell zu halten." Ausgemustert wurden letztes Jahr 1645 Medieneinheiten, der Bestand wuchs aber um 621 Medien.

Im Jahr 2016 wurden 15 036 Euro für physische Medien und 2381 Euro für digitale Medien ausgegeben. Für die 62 kulturellen Veranstaltungen von der Stadtbibliothek wurden rund 6000 Euro eingesetzt, wobei davon 1500 Euro vom Förderverein für Veranstaltungen von Erwachsenen und den Ausflug der ehrenamtlichen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wurden. Vom Land wurde die Stadtbibliothek mit 465 Euro bezuschusst, der Förderverein unterstützte die Bibliothek im vergangenen Jahr insgesamt mit einer Summe von rund 10 303 Euro für die Beschaffung neuer Medien.

Im Jahr 2015 liehen 1096 aktive Leser Medien aus. Darunter waren 465 Kinder und 87 Senioren. Jeder Leser habe sich dabei im Schnitt mit 54 Medien übers Jahr eingedeckt.

Zufriedene Kunden

Ein durchweg erfreuliches Ergebnis für die Stadtbibliothek brachte eine im vergangenen Jahr durchgeführte Kundenbefragung, die von der Staatlichen Fachstelle des öffentlichen Bibliothekwesens koordiniert wurde: 91 Prozent der Kunden kommen in die Bibliothek, um Bücher auszuleihen, 42 Prozent, um zu stöbern. 94 Prozent entleihen Medien für den Bereich Freizeit, Familie und Hobby, 21 Prozent für den Bereich Schule. Einmal im Monat kommen 42 Prozent und 34 Prozent sogar mehrmals monatlich. 62 Prozent halten sich bis zu 30 Minuten in der Bibliothek auf, 28 Prozent bis zu einer Stunde. Sehr interessant ist, dass 50 Prozent der Besucher ihren Besuch auch mit einem Einkauf in Engen verbinden. Hoch gelobt wird das Personal von 86 Prozent, geringeres Lob spenden 14 Prozent.