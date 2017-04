Singen Regionale Stimmungsmusik statt Ballermann-Party

Singener Frühlingsfest soll sich mit neuem Konzept etablieren

Mit einem neuen Konzept startet das Singener Frühlingsfest in seine zweite Auflage. Überwiegend regionale Stimmungskanonen und musizierende Vereine sollen das Publikum in das 1500 Besucher fassende Festzelt auf der Offwiese beim Landesgartenschau-Gelände locken. „Ballermann-Partys, wie sie im vergangenen Jahr angeboten wurden, haben nicht die erwünschte Durchschlagskraft. Die Singener wollen lieber bekannte Bands aus dem näheren Umkreis“, erklärt der Singener Gastronom Jose Perez als Veranstalter des Frühlingsfestes, der für diesen Zweck eine Gesellschaft gegründet hat. „Wir haben im vergangenen Jahr ein Minus eingefahren. Das lässt uns aber nicht entmutigen. Die Größe des Festzeltes ist etwas kleiner. Mit einem attraktiven musikalischen Angebot sollte es aber an den sieben Veranstaltungstagen gut gefüllt werden“, betont Perez. Ziel sei es, das Singener Frühlingsfest samt Vergnügungspark als frühere Traditionsveranstaltung zu etablieren, sodass es von den Einheimischen und Menschen in umliegenden Regionen genauso gut wahrgenommen wird, wie beispielsweise das Hohentwiel-Festival.

„Wir gehen auch diesmal mit einer großen Summe in die Vorleistung und lassen uns das Frühlingsfest einiges kosten“, betont Perez, ohne einen konkreten Betrag nennen zu wollen. Alleine für den permanent anwesenden Sicherheitsdienst gebe es beträchtliche Aussagen. „Auch zahlreiche Ordner sollen dafür sorgen, dass das Fest wie im Vorjahr reibungslos verläuft. Es wurde zusammen mit der Polizei und der Stadt Singen ein Sicherheitskonzept erstellt“, so Perez. „Die Preise für Speisen haben wir reduziert, nachdem es teils Kritik von Besuchern gab.

Bei Maß-Bier und andere Getränke gibt es keine Erhöhungen“, schildert Perez. „Wir liegen im Preisniveau deutlich unter dem des Konstanzer Oktoberfestes. Vereine können bei ihren Festen Verköstigung günstiger anbieten, weil bei ihnen überwiegend ehrenamtliche Helfer im Einsatz sind und sie auch anderweitig geringere Kosten haben als kommerzielle Veranstalter wie wir. „Grundsätzlich gilt für alle Veranstaltungen des Frühlingsfestes, dass nur Personen ab 18 Jahren Zugang haben. Es sollen aber auch die Familien ins Festzelt kommen und den Vergnügungspark nutzen. Wenn zumindest ein Erziehungsberechtigter Kinder und Jugendliche begleitet, haben diese Zutritt, vor allem bei den kostenlosen Veranstaltungen tagsüber, wie am Sonntag, 30. April, sowie am 1. Mai“, betont Thu Herre. Die Veranstaltungskauffrau fungiert erstmals beim Frühlingsfest als Projektleiterin. „Wir wollen keine sturzbetrunkenen Jugendliche, wie es vereinzelt bei der vergangenen Veranstaltung der Fall war“, begründet Jose Perez die neue Regelung.

„Es gibt sehr viel Unterstützung durch die Stadt Singen und Sponsoren, ohne die wir das Frühlingsfest nicht veranstalten könnten“, betont er. „Im vergangen Jahr kamen viele Besucher aus entfernten Städten, wie Pfullendorf, Meßkirch oder Freiburg. Wir zählen nun aber auch vermehrt auf die Einheimischen und andere Hegauer“, blickt er voraus. Neben vielen regionalen Größen, wie Chris Metzger oder der Band Freibier, soll eine 90-er Party am Freitag, 5. Mai, mit Lay Zee, ehemals in der populären Band Mr. President, sowie die Schweizer Kult-Gruppe Fäaschtbänkler zuvor am 29. April mit großer Fangemeinde für Zulauf sorgen. Die 90-er Party wird laut Perez von der IG Singen Süd unterstützt und in die Leistungsschau eingebunden. Es gibt am Donnerstag, 4. Mai, bei kostenlosem Eintritt einen Tag der Vereine.

Freitag, 28. April: 17.30 Uhr Eröffnung, 19 Uhr Froschenkapelle, Samstag, 29. April: 19 Uhr Fäaschtbänkler, Sonntag, 30. April: 12 Uhr Uwe Sauter & D' Böööhmis (Eintritt frei), 19 Uhr Chris Metzger, Montag, 1. Mai: 12 Uhr Blaska, Burnin'Tunes, Donnerstag, 4. Mai: 18.15 Uhr Musikverein Beuren, Poppele-Fanfarenzug, Stettener Trachtenkapelle (Eintritt frei), Freitag, 5. Mai: 19 Uhr 90-er Party mit Lay Zee – Mr. President, Samstag, 6. Mai: 19 Uhr Gruppe Freibier; Einlass bei allen Veranstaltungen laut Programm früher. Karten gibt es bei allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen, Reservix-Telefon 0800-999-1777, über die Homepage www.singener-fruehlingsfest.de, sowie an der Abendkasse.