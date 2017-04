Singen Reduzierung von Lehrerwochenstunden für Vorbereitungsklassen: Entsetzen in Singen

Im Singener Rathaus herrscht blankes Entsetzen. Grund ist ein Schreiben des Kultusministeriums der Landesregierung, wonach zum neuen Schuljahr die Lehrerwochenstunden für die Vorbereitungsklassen reduziert werden.

Für Oberbürgermeister Bernd Häusler ist es „unbegreiflich, wie man in der aktuellen Situation, in der es um die gute Integration von Jugendlichen und Kindern geht, Stunden abbaut“. Und Sozialbürgermeisterin Ute Seifried ist schlicht fassungslos: „Die Kinder und Jugendlichen waren in ihren Heimatländern und bedingt durch die Flucht oft jahrelang nicht mehr in der Schule. Sie brauchen einfach mehr intensive Betreuung und keine Reduzierung des Unterrichts.“ Nach Angaben der Stadtverwaltung sieht die Reduzierung vor, dass die Stunden für die Vorbereitungsklassen von 18 auf zwölf (Primarstufe) beziehungsweise von 25 auf 16 (Sekundrastufe 1) gekürzt werden. Was das Kultusministerium zu der Entscheidung motiviert hat, geht aus dem Protestschreiben des Rathauses nur indirekt hervor – offenbar wurden die Schulen von der Entscheidung im Zusammenhang mit Daten zur aktuellen Prognose der Schülerzahlen informiert. Für OB und Bürgermeisterin hat die Statistik aber reichlich wenig mit den realen Notwendigkeiten zu tun. Nach ihrer Wahrnehmung müsste die Zahl der Unterrichtsstunden in den Vorbereitungsklassen sogar noch erhöht werden, damit die Kinder möglichst zügig in die Regelklassen wechseln können.