Singen Realschul-Direktor sieht Absolventen gut gerüstet für die Zukunft

Bei der Abschlussfeier an der Zeppelin-Realschule fließen in die Reden Vergleiche zu Steinen und Erinnerungen an Poesiealben ein.

66 Schülerinnen und Schüler der Zeppelin-Realschule in Singen durften ihr Abschlusszeugnis entgegennehmen. Sie konnten so, mit den Worten von Schuldirektor Gerhard Schlosser, einen "Schlussstein" hinter ihre Schulzeit setzen. Darüber hinaus haben sechs Schüler erfolgreich die Schulfremdenprüfung abgelegt. Die Abschlussfeier fand im Bürgersaal im Singener Rathaus statt.

Schuldirektor Gerhard Schlosser, ein leidenschaftlicher Steinesammler, umriss die Schulzeit der Ehemaligen: "Steine können hindern, können einen Weg versperren. Jeder kennt das Gefühl, ein Stein liegt auf dem Herzen." Die Zukunft bringe neue Herausforderungen, mache einigen vielleicht Angst. Dennoch ist Schlosser sicher: "Heute Abend fallen vielen von euch ganz schwere Steine vom Herzen!" Das Rüstzeug der Realschulausbildung, die erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen der Schüler, mache es möglich, jeden Stein aus dem Weg zu räumen. Wie Goethe bereits sagte: "Aus den Steinen, die in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen." Der Schuldirektor wünschte allen Absolventinnen und Absolventen den Mut, Chancen zu nutzen und eigenverantwortlich zu handeln, sowie Durchhaltevermögen und Glück für den nächsten Lebensabschnitt.

Abschließend bedankte er sich bei den Eltern und Lehrern, insbesondere bei den Klassenlehrern und -lehrerinnen Kirsch, Müller und Schweitzer, die den Schülern "manchen Stein aus dem Weg geräumt haben".

Die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Daniela Aberle-Heine wünschte den Realschülern "Poesie", wobei jeder Buchstabe eine Eigenschaft vertritt, wie beispielsweise "P" für Persönlichkeit oder "E" für Ehrgeiz. Die Idee dazu sei ihr gekommen, als sie ihr altes Poesiealbum, eine Rarität in der heutigen Zeit, fand. Früher habe man sich noch Mühe gegeben und selbst überlegt, was man in solch ein Poesiealbum hinein schreibt oder malt. Die heutigen Freundebücher seien nur eine Liste von Punkten, die man kreativlos abhakt. Die Kreativität solle den Schülern in ihrem Leben nicht verloren gehen.

Inge Kley knüpfte in ihrem Grußwort der Stadt Singen an die Rede des Direktors an und teilte ihre eigenen Erfahrungen und Geschichten mit den Anwesenden.

Nach der Zeugnisausgabe durch die Klassenlehrer folgte die Preisverleihung. Neben den Preisen für die einzelnen Fächer wird jedes Jahr der vom schulischen Förderverein gesponserte Sozialpreis verliehen. Diesen erhielt Jakob Kolb.

Das Rahmenprogramm gestalteten die Schüler der Musikgruppe 10b und der Musikkurs 10a und 10c. Drei Songs wurden in kleinen Gruppen präsentiert. Die Schüler bedankten sich bei ihren Lehrern, Direktor Schlosser und Hausmeister Herbert Vogler mit kleinen Geschenken für die sechs gemeinsamen Jahre. Den Abschluss machte die Tanzgruppe "The fallen Empire" der Tanzschule Seidel mit einer gelungenen Show.

Die Preisträger

Deutsch: Maike Auer (10c). MUM: Julia Anaschkin (10a). Ev. Religion: Felix Bechler (10b), Julia Hasler (10b) und Oliver Brokop (10c). Kath. Religion: Grazia Alkes Youssef (10a). Ethik: Steven Bück (10c). Sport: Stefan Todorovsk (10b). Musik: Nico Albrecht (10b) und David Martins Dias (10b). Geschichte: Jakob Kolb (10a). Kunst: Zeynep Sacakli (10a) und Franka Britsch (10b). NWA: Elida Vehapi (10b). Technik und EWG: David Graf (10b). Mathe, Französisch und Sport: Nadja Sabellek (10b). Englisch, NWA und Kunst: Aida Vehapi (10b). Sozialpreis: Jakob Kolb (10a). Als Klassenbeste wurden Nadine Fack (10a), Elida Vehapi (10b) und Maike Auer (10c) ausgezeichnet.