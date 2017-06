Singen Rauchmelder führt zu Feuerwehreinsatz in Singen

Es kommt immer wieder zu Fehlalarmierungen der Feuerwehr. Diesmal war wohl ein technischer Defekt verantwortlich

Mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu einem Gebäude in der Virchowstraße aus, nachdem Bewohner in einem Zimmer das Signal eines ausgelösten Rauchmelders wahrgenommen hatten. Die Feuerwehr konnte den Rauchmelder in einem unbewohnten Zimmer des Gebäudekomplexes ausfindig gemacht und abgeschaltet werden. Wie die Polizei mitteilt, lag ein technischer Defekt vor. Ein Brandgeschehen war nicht feststellbar.