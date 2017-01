Singen Rauch im Keller löst Feueralarm aus

In der Singener Duchtlinger Straße wurde heiße Asche unsachgemäß entsorgt. Das führte zu einem Rettungseinsatz.

In Plastikbehälter gefüllte heiße Asche dürfte laut Polizeibericht die Ursache für eine starke Rauchentwicklung am Mittwoch um 1.15 Uhr in einem Keller eines Wohngebäudes in der Duchtlinger Straße gewesen sein. Nach der Entdeckung des Sachverhalts konnten sich die Bewohner unverletzt selbstständig in Sicherheit bringen. Von der mit 24 Einsatzkräften angerückten Feuerwehr aus Singen und Schlatt wurden die rauchenden Behältnisse ins Freie gebracht und abgelöscht. Da kein offener Brand ausgebrochen war, konnten die Bewohner nach einer Belüftung wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Ein nennenswerter Sachschaden ist nach Einschätzung der Polizei nicht entstanden.