Singen Raubüberfall auf Trinkkumpan endet im Gefängnis

Ein kriminelles Pärchen aus Singen hoffte durch ein Berufungsverfahren auf ein milderes Urteil. Das Landgericht in Konstanz ließ sich darauf aber nicht ein.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Singen/Konstanz – Ein 32-jähriger Mann und eine 46-jährige Frau aus Singen sind vor dem Landgericht Konstanz mit ihren Berufungen gegen ein Urteil des Amtsgerichts gescheitert. Damit bleibt es für den Mann bei einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Er wurde wegen Raub in Tateinheit mit räuberischer Erpressung, vorsätzlicher Körperverletzung und Computerbetrug verurteilt. Die Frau soll wegen Beihilfe zum Computerbetrug für vier Monate in Haft. Beide sind vielfach vorbestraft und alkoholabhängig.

Anfang Oktober 2015 trafen sie sich wieder einmal vor dem Bahnhof in geselliger Runde mit Gleichgesinnten zu einem ausgedehnten Umtrunk. Am frühen Abend gesellte sich ein Mann aus der Schweiz zu der Gruppe. Mit Schmeicheleien gelang es der Frau ihn zu überreden, ihr und dem Begleiter noch mehr Getränke zu spendieren. Inzwischen war man zum "Alten Zollhaus" in der Thurgauer Straße gegangen, wo man noch vier Bekannte traf. Mit einem Alkoholpegel, der für eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit sprach, beschloss der 32-Jährige im Laufe des Abends, den Schweizer zu überfallen und auszurauben.

Er lockte ihn von den anderen weg, schlug ihn nieder und zog ihm den Geldbeutel aus der Tasche. Dann ließ er den Verletzten einfach liegen. Die ebenfalls schwer angetrunkene 46-Jährige hatte alles beobachtet. "Das wird schon wieder", habe sie sich gedacht, meinte sie jetzt vor Gericht. Der 32-Jährige nahm 200 Franken und 30 Euro sowie eine Kontokarte aus dem Geldbeutel und warf ihn in einen Mülleimer. Später nahm er den immer noch hilflos am Boden liegenden Mann in den Schwitzkasten und drohte ihm den Hals zu brechen, wenn er nicht die Geheimnummer der Kontokarte nennen würde.

Das Raubopfer gab die Nummer aus Angst preis. Anschließend begaben sich beide Angeklagte in die Erzberger Straße zu einem Geldautomaten. Weil der Mann zu betrunken war, hob die Frau dort einmal 200 und einmal 500 Euro ab. Das Geld steckte der 32-Jährige ein, nachdem er der Frau 60 Euro für ihre Mithilfe ausgehändigt hatte. Weitere 60 Euro übergab er an einen anderen Trinkkumpan. Der ausgeraubte Schweizer wurde erst einige Zeit später von Passanten gefunden, die einen Krankenwagen riefen. Er hatte eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde erlitten.

Das Geld haben die Täter ihm bis heute nicht zurückerstattet. Trotzdem hofften sie, dass das Landgericht ihre Strafen zur Bewährung aussetzt. Der 32-Jährige behauptete, er lebe mit seiner Verlobten zusammen, trinke nur noch ab und zu eine halbe Flasche Wodka und habe ab April wieder einen festen Arbeitsplatz. Die 46-Jährige war nach Gefängnisaufenthalt und jahrelanger Obdachlosigkeit erst vor zehn Tagen in einer betreuten Einrichtung untergekommen. Dort gebe es ein strenges Alkoholverbot. Dem Gericht genügte dies nicht, um die Angeklagten vor dem Gefängnis zu bewahren. Ihre Berufungen wurden verworfen.