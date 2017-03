Singen Rampenlicht hinter der Bühne: Familie Flöz beeindruckt mit "Teatro Delusio"

Die Familie Flöz stellt im "Teatro Delusio" das Geschehen hinter den Kulissen in den Mittelpunkt. Ein eindrucksvolles Schauspiel.

Wieviel brauchen Darsteller, um auf der Bühne eine Geschichte erzählen zu können? Dem Ensemble der Familie Flöz gelingt das allein durch Gestik und Körpersprache. Worte nehmen sie nicht zu Hilfe, alles wird pantomimisch dargestellt. Zusätzlich verbergen sich die Schauspieler hinter eindrucksvollen Masken, was ihnen auch noch die Mimik nimmt. Die Darsteller bewiesen, wie man dennoch schnell das Publikum in seinen Bann ziehen kann, und zwar schon gleich in den ersten Szenen.

Dabei fanden sich die Zuschauer des Familie Flöz-Stücks "Teatro Delusio" plötzlich auf der falschen Seite der Bühne wieder, waren die Geschehnisse auf dieser doch die, die eigentlich dahinter verborgen stattfinden. Scheinbar aus den Vorbereitungen hinaus begann die Familie Flöz ihr Spiel. Hierin stellten sie die Erlebnisse dreier sehr unterschiedlicher Arbeiter hinter der Bühne dar. Diese erleben während einer Aufführung die Vorbereitungen, Aufregung und auch allerhand Missgeschick, zu dem sie teils selbst einen großen Anteil leisten.

Mit allerlei Slapstick erzählen die Drei, wie sie alles für den großen Auftritt bereitmachen. Hier wurden die Charaktere der Bühnenarbeiter sichtbar, der Tollpatsch und Träumer, der sich lieber mit Buch und Tier in eine stille Ecke zurückzieht, wird immer wieder aufgescheucht durch den vorlauten und wichtigtuerischen Macher, der nach dem Geschmack des mürrischen Chefs dann doch immer wieder über das Ziel hinausschießt. Kaum kommt es zu Beginn der Vorstellung in der Vorstellung zu Schwierigkeiten, ist von den unsichtbaren Helfern eine aktivere Rolle gefordert. Ehrgeiz und große Gefühle ziehen sie mit hinein in die für die realen Zuschauer unsichtbaren Geschehnisse auf der nicht-existenten Bühne. Die Verwicklungen zwischen Bühne und Hinterbühne führen zu allerlei Katastrophen, die aber immer wieder durch komische Szenen aufgelockert werden, bevor die Schauspieler die Zuschauer wieder in die reale Welt zurückholen. Diese belohnten das Ensemble mit langanhaltendem Beifall.