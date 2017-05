Singen Räuberische Erpressung: Unbekannte sollen Kamera gestohlen haben

Die Polizei sucht nach drei Männern, die einen 22-Jährigen dazu gezwungen haben sollen, ihnen seine Kamera zu geben.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, sei der Vorfall am Samstag, gegen 23 Uhr auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau passiert. Der 22-Jährige habe ihn jedoch erst am Sonntagnachmittag angezeigt. Demnach habe der 22-Jährige vom Rathaus kommend die Aach überquert und sei dann auf dem Fußweg in Richtung Schlachthausstraße gegangen. Dort seien ihm drei Männer entgegengekommen, die ihn erst nach Geld gefragt und ihn dann zur Herausgabe seiner über der Schulter getragenen Kamera aufgefordert hätten. Nachdem der 22-Jährige den Männern aus Angst die Kamera im Wert von rund 600 Euro gegeben habe, seien die Männer in Richtung Stadtpark davon gerannt. Die Männer seien farbig und mindestens 1,90 Meter groß gewesen. Einer von ihnen habe gebrochen deutsch gesprochen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bitten Zeugen, sich beim Polizeirevier Singen zu melden, Telefon: (0 77 31) 88 80.