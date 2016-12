Radfahrer wird von LKW erfasst: Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagmittag, 20. Dezember, gegen 12.30 Uhr, ein Radfahrer von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 46 Jahre alte Radfahrer möglicherweise in der falschen Fahrtrichtung auf dem Radweg der Güterstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Fittingstraße soll er, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Güterstraße gefahren sein, um vermutlich in Richtung Fittingstraße weiter zu fahren. Dabei wurde er von dem in die Güterstraße abbiegenden Laster frontal erfasst und mehrere Meter weggeschleudert. Sein Fahrrad verkeilte sich dabei unter dem LKW. Der 46-Jährige verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Laut Polizei wurde er nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus eingeliefert. Da noch unklar ist aus welcher Fahrtrichtung der Radfahrer gekommen ist, werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können. Mitteilungen werden an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon (07733) 9960-0, erbeten.