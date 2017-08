Singen Radfahrer wird schwer verletzt

14-Jähriger übersieht einen Autofahrer in der Singener Nordstadt und stürzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 14-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr, nach einem Verkehrsunfall in der Goethestraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Junge hatte laut Polizeibericht – vom "Alten Friedhof" kommend – die Goethestraße geradeaus in Richtung Lessingstraße überqueren wollen und hierbei einen von rechts kommenden 58-jährigen Autofahrer übersehen. Bei der Kollision mit dessen Fahrzeug stürzte der 14-Jährige auf die Fahrbahn.