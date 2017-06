Singen Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Auto hat am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr in der Lange Straße einen auf dem Radweg fahrenden, 22 Jahre alten Radfahrer erfasst.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, prallte der 22-Jährige mit seinem Mountainbike gegen die Fahrertür des abbiegenden Autos. Er stürzte auf die Straße und wurde schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1200 Euro.