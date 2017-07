vor 4 Stunden SK Singen Radfahrer verletzt sich an Schulter und Bein

Beim Abbiegen von der Romeiasstraße nach rechts in die Fittingstraße hat ein 25 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch, gegen 14 Uhr einen 38 Jahre alten Radfahrer übersehen, der auf dem seitlichen Radweg von der Romeiasstraße in Richtung Güterstraße fuhr.