Singen Radfahrer schlägt 31-Jährigem ins Gesicht

Ein Radfahrer hat am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr in der Freiheitsstraße einem Autofahrer ins Gesicht geschlagen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, sei der Autofahrer auf der Linksabbiegespur in Richtung Hauptstraße unterwegs gewesen, als ihm kurz vor der Ampel der Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung entgegen gekommen sei. Nachdem der Autofahrer am Radfahrer vorbeigefahren sei und an der roten Ampel angehalten habe, habe der Radfahrer gewendet, neben dem Auto angehalten und dem 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Als der 31-Jährige aussteigen wollte, habe der Radfahrer des Außenspiegel des Autos demoliert und sei in Richtung Ekkehardstraße davongefahren. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem aggressiven Radfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen zu melden, Telefon: (0 77 31) 88 80.