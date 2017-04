Singen Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

52-jähriger Radler soll Auto auf der Güterstraße in Singen übersehen haben.

Mehrere Frakturen erlitt der Radfahrer laut Polizei bei einem Zusammenstoß am Donnerstag gegen 17.15 Uhr an der Einmündung Pfaffenhäule zur Güterstraße. Der 52-jähriger Radfahrer habe beim Überqueren der Güterstraße einen VW übersehen, dessen 24-jährige Fahrerin Richtung Georg-Fischer-Straße weiterfahren wollte. Der Radfahrer sei auf die rechte Fahrzeugfront und anschließend mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geprallt, wie die olizei mitteilt. Dann stürzte er auf die Fahrbahn. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 5000 Euro, am Fahrrad auf etwa 1000. Zeugenhinweise an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. (07733)9960-0.