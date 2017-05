Singen Psychologische Beratungsstelle: Begleiter auf dem Weg zur Lösung

Die Psychologische Beratungsstelle hat mehr als 1000 Klienten pro Jahr. Ab diesem Jahr sind nur noch festangestellte Mitarbeiter im Team.

Singen – Mit dem Jahreswechsel ging für die die Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (EFL) eine neue Äre los. Dieses Jahr bedeutet Umbruch, wie der Leiter Hans-Michael Jung im Gespräch mit dem SÜDKURIER erläuterte. Nach dem Ende 2016 ausgelaufenen jahrzehntelangen Honorarkraftmodell sind nun zehn festangestellte Beraterinnen und Berater in den drei Beratungsstellen in Singen, Konstanz und Überlingen tätig.

2200 Beratungsstunden leisteten die Mitarbeiter im Jahr 2016 in Singen, wo die Hauptstelle ist. Dazu kamen jeweils rund 1000 in den beiden Nebenstellen in Konstanz und Überlingen. "Wir haben Ende Dezember auch zwei langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet", so Hans-Michael Jung. Wie Elisabeth Ugarte und Wolfgang Schmidt, die zuletzt als Honorarkräfte und insgesamt zusammen über 50 Jahre an der EFL gearbeitet haben, diese Zeit im Rückblick sehen, haben sie in einem Interview im Jahresbericht festgehalten. Neu im Team sind seit Januar Anja Golshani und Diana Muschiol, die zurzeit noch ihr berufsbegleitendes Masterstudium "Ehe-, Familien- und Lebensberatung" an der EFL machen. "An der Arbeit als Beraterin gefällt uns besonders, dass wir den Menschen, die zu uns kommen, nicht Lösungen anbieten, sondern dass wir sie darin begleiten dürfen, ihren eigenen Weg zu finden und sie dadurch als Experten ihres Lebens anzuerkennen", ist das Fazit von Golshani und Muschiol aus ihrer praktischen Arbeit.

Die Zahl der Klienten ist in den letzten Jahren nahezu konstant. 2016 kamen 1079 Menschen zur Beratung, rund drei Prozent mehr als 2015. Dies waren 774 Fälle, davon 403 in Singen, 202 in Überlingen und 169 in Konstanz. Im Durchschnitt reichen etwa fünf Beratungsstunden für einen Fall aus, bis die Klienten wieder ohne professionelle Hilfe klar kommen. "Auch bei Einzelgesprächen geht es oft um Beziehungsprobleme", sagt Susanne Strobel-Seiler, stellvertretende Leiterin in Singen. Bei 27 Prozent der Klienten spielte das Thema Trennung eine Rolle. Das Auseinanderleben und eine gestörte Kommunikation stehen außerdem im Vordergrund, wenn Menschen die Beratungsstelle aufsuchen.

Bei Eheproblemen raten die Mitarbeiter den Klienten oft, mehr gemeinsame Zeit zu zweit einzuplanen, auch wenn die Kinder noch klein sind. Gemeinsame Paarabende einzuplanen gehört ebenso zu den Hausaufgaben bis zur nächsten Sitzung, wie das Einüben von Kommunikationsregeln oder Wertschätzung dem Partner gegenüber. "Weil wir immer wieder andere Menschen mit ihrer eigenen Geschichte vor uns haben, mischen sich scheinbar konstante Dinge immer wieder und können einen auch anrühren", so Susanne Strobel-Seiler. Aufmerksam werden Klienten mittlerweile immer mehr über das Internet, aber auch durch Empfehlungen. Für ein Erstgespräch ist jedoch eine telefonische Anmeldung erforderlich. Zurzeit müssen neue Klienten in der Regel zwei bis drei Wochen auf einen Termin warten.

Infos und Adressen

Die Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (EFL) hat Standorte in Singen, Überlingen und Konstanz. Träger ist die Katholische Kirchengemeinde Singen. Die Gesamtleitung hat Hans-Michael Jung, Stellvertreterin in Singen ist Susanne Strobel-Seiler, in Konstanz Regina Böck und in Überlingen Kurt Nährig.