Singen Prozentrechnung

Es gibt keinen prominenteren Stadtführer: Am 29. Juni lädt Singens OB Häusler Neubürger zu einer Kennenlern-Radtour durch die Stadt ein. Wenn allerdings alle mitradeln wollen, bekommt der Rathauschef ein veritables Problem...

Man gehe einfach mal von drei Prozent aus. Bei diesem ungefähren Wert dürfte die Fluktuations-Quote bei mittelgroßen Städten wie Singen liegen. Das heißt: Von den etwas mehr als 45 000 Einwohnern verlassen jährlich etwa 1300 Menschen die Stadt. Angesichts der steigenden Zahl von Einwohnern unterm Hohentwiel heißt das im Umkehrschluss, dass ziemlich genau ebenso viele Menschen von außerhalb in die Stadt und deren Ortsteile ziehen. Für eben diese Neubürger plant Oberbürgermeister Bernd Häusler am Donnerstag, 29. Juni, eine spezielle Begrüßung.



Ab 17.30 Uhr startet er mit ihnen per Fahrrad zu einer eineinhalbstündigen Tour, bei der einige für die Geschichte und Kultur wichtigen Stationen der Stadt angefahren werden. Eine tolle Aktion, mit der gleich auch das klimapolitische Selbstverständnis der Stadt verdeutlicht wird. Bei Erfolg (den wir hier einfach mal bei fünf Prozent der Neubürger ansiedeln) bekommt die Stadt allerdings ein hochprozentiges (Verkehrs-)Problem – und deshalb sollte man sich vorab beim Rathaus (buergerzentrum@singen.de) anmelden.