Singen/Hilzingen Protest gegen Kies-Pläne im Dellenhau

Singen lässt die Verträge mit dem Land jetzt juristisch prüfen. Gemeinderäte üben scharfe Kritik an Ex-Landwirtschaftsminister Bonde. Anwohner und Nachbargemeinden machen mobil

So langsam wird es eng in Sachen Dellenhau. Noch bis 31. März können die Bürger persönlich gegen den Kiesabbau einsprechen. Rielasingen, Gottmadingen und Singen haben sich schon klar gegen die Pläne des Kiesunternehmers Andreas Drewing positioniert. In Hilzingen scheiterte eine entsprechende Stellungnahme an einer Stimme. Die einzige gute Nachricht in dem Streit verkündete Oberbürgermeister Bernd Häusler am Dienstagabend in der Singener Gemeinderatssitzung: "Das Raumordnungsverfahren wurde bis zum 4. Mai verlängert." Das bedeutet, dass die Stadt noch weitere Argumente gegen den Kiesabbau im Dellenhau sammeln kann, die sie dem Freiburger Regierungspräsidium zustellen wird. Um diese zu untermauern, hat sich Singen nun auch Juristen mit ins Boot geholt. Denn es steht viel auf dem Spiel, wie die engagierte Ratsdebatte erkennen ließ.

Wird sich das Naherholungsgebiet im Dreieck zwischen Singen, Hilzingen und Gottmadingen schon bald in eine Kraterlandschaft verwandeln, weil das Land in der Verantwortung des ehemaligen, grünen Landwirtschaftsministers Alexander Bonde Pachtverträge ohne Ausschreibung geschlossen hat? Kann ein Raumordnungsverfahren einen Regionalplan, der den Abbau von oberflächennahen Rostoffen verbietet, einfach mit einem Handstreich über den Haufen werfen?

Diese schwer verdaulichen Fragen von Veronika Netzhammer (CDU) und Ratskollegen aus allen Fraktionen sind nichts für schwache Gemüter, weil sie das demokratische Rechtssystem in Frage stellen. Die Konsequenz könnten jahrelanger Lärm, Staub, Erschütterungen und Verkehrschaos für die Bürger bedeuten. Der Überlinger Ortsvorsteher Bernhard Schütz schilderte 66 Jahre leidvolle Erfahrung mit dem Kiesabbaugebiet Birkenbühl. 4000 Unterschriften liegen schon in Stuttgart. 180 Unterschriften haben Anwohner aus dem benachbarten Singener Wohngebiet Twielfeld jetzt zusammengetragen. In Hilzingen läuft bis zum 28. März eine offene Online-Petition der SPD ans Regierungspräsidium mit dem Titel "Nein zum Kiesabbau im Dellenhau".

Dieter Rühland (Neue Linie) befürchtet durch den Kiesabbauch einen Schaden für den Klinikstandort. Noch sei das nicht im Bewusstsein der Bürger angekommen, weshalb er OB Häusler eine Bürgerversammlung empfiehlt. Der Protest der Bevölkerung müsse beginnen, bevor die Bagger anrollen. Netzhammer fordert ebenfalls jetzt zum organisierten Bürgerprotest auf: "Klar ist, wir wollen keinen Kiesabbau im Dellenhau. Wir müssen diesen ökologischen Irrsinn verhindern." Rückendeckung bekommen die Abbaugegner jetzt auch von Andreas Jung (MdB, CDU) aus Berlin, der sich mit Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk verständigen will.

Rohstoffsicherungskonzept

Im Regionalplan hat das Land Baden-Württemberg das Gebiet Dellenhau nicht als Vorranggebiet, sondern als Sicherungsgebiet für künftige Generationen eingestuft. Für oberflächennahe Rohstoffe kann der Abbau nur durch eine Änderung des Regionalplanes zugelassen werden. Ein nicht ausgeschriebener Pachtvertrag könnte nun den Kiesabbau ermöglichen.

Interessant ist für die Unternehmen der Kiesexport in die Schweiz. Marion Czajor (Neue Linie) hat die Preise erfragt: Eine Tonne feiner Kies kostet demnach in Steißlingen 9.30 Euro und in Schaffhausen 35 Euro. (gtr)