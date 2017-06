Singen Preiskampf oder Spazierfahrt

Beim Hegau-Bike-Marathon wird sowohl für die WM-Teilnehmer als auch für die Breitensportler ein Bergpreis ausgelobt.

Als wäre in diesem Fall Motivation nötig! Eine Woche vor dem Hegauer Mountain Bike Marathon beginnt der Adrenalin-Spiegel der Teilnehmer zu steigen und jetzt gibt's noch einen zusätzlichen Anreiz zum ehrgeizigen Tritt in die Pedale. Sowohl für das Rennen der Profis der Weltmeisterschaft als auch für die Breitensportler gibt's Bergpreise – wobei der Preis mit 150 Euro streng genommen kein Grund ist, den Puls auf eine Schlagzahl jenseits der 180 zu bringen. Aber ums Geld geht's auch nicht, wertvoller ist der Titel des Hegau Uphill King für die schnellste registrierte Zeit auf einer fest definierten Wegstrecke. Sie beginnt bei der WM bei Kilometer 15,2 der ersten 49-Kilometer-Runde und endet nach 1,3 Kilometern am Hegau-Kreuz. Und weil's so schön war, dürfen sich die Profi-Radler dann bei der zweiten Runde an gleicher Stelle noch einmal ins Zeug legen. Nach Angaben der Veranstalter gehört der Streckenabschnitt zu den markantesten Teilen des Rundkurses, bei dem die Profis ohnehin mit erhöhter Aufmerksamkeit unterwegs sein dürften, denn hier besteht die Chance zum Ausreißen aus dem Pulk. Das wiederum ist ein guter Hinweis für all jene, die sich bei der WM mit der Zuschauer- und Anfeuerungsrolle zufrieden geben.

Für die Freizeit-Biker geht's am Plören um die Ehre – es handelt sich hierbei um einen Streckenabschnitt von zirka 600 Metern und diesen müssen alle Teilnehmer der 80-, 49- beziehungsweise 31-Kilometer-Runde meistern. Erreicht wird der Aufstieg bei der 49-Kilometer-Runde nach 42,7 Kilometern, ab da wird die Zeit jedes Teilnehmers bis zum Kilometer 43,3 gemessen (entsprechend beginnt sie auf der 31. Kilometer-Runde etwa bei Kilometer 24,7). Auch hier können Anfeuerungsrufe nichts schaden und vielleicht erreichen diese sogar Oberbürgermeister Bernd Häusler. Denn auch er wird beim Marathon mitradeln, wobei ihm sein Amtskollege Anton Reger aus Albstadt Gesellschaft leistet. Der Grund: Anton Reger will schon mal für die Mountainbike-Cross-Country-WM im Jahr 2020 üben, denn dann ist Albstadt der Austragungsort. Wie der Pressemitteilung weiter zu entnehmen ist, wollen es die beiden OBs mit dem Ehrgeiz jedoch nicht übertreiben, ihnen geht es mehr um ein Zeichen der Verbundenheit mit den Sportlern. Und so tragen die beiden Hobby-Biker denn im Vorfeld des Marathons alles andere als dick auf und sagen in ihrem speziellen Fall eher eine Spazierfahrt voraus. Aber wer weiß – vielleicht schießt den Verwaltungsmenschen am Plören am Ende unter den Anfeuerungsrufen doch noch das Adrenalin in die Adern und sie bieten dem Publikum ein heißes Rennen um Sieg und Platz beim Rennen um den Plören Uphill King.

