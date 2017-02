Poppele überlassen nichts dem Zufall

Beim Narrenspiegel in der Singener Stadthalle gab es in mehrerer Hinsicht Punktlandungen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Narr bewegt sich außerhalb der Ordnung – und deshalb ist es der Erwähnung wert, dass der Narrenspiegel der Poppele-Zunft wie am Schnürchen ablief. Für Zunftmeister Stefan Glunk war dabei die Zeitschiene das Maß aller Dinge: Wie im Programm vorgesehen trommelte und blies der Fanfarenzug um 19.30 Uhr zum Auftakt, um exakt 23.01 Uhr sollte bei der Premiere am Freitagabend Schluss sein – und auch hier gab's eine Punktlandung.

Der minutiöse Plan steht stellvertretend für die gesamte Bühnenschau. Augenfällig dabei der professionelle Einsatz technischer Möglichkeiten von der Beleuchtung über den Einsatz von Nebel bis hin zur Kameraführung, die über die beiden Großleinwände sowohl das Geschehen auf der Bühne transportierte als auch die Reaktionen und Stimmung im Publikum festhielt. Wie wenig die Narren von heute dem Zufall überlassen, zeigte sich an den Details: Der Trommelwirbel des Fanfarenzugs wurde optisch durch Neonschminke und Leucht-Schlägel untermalt, zumal die Tanzszenen kamen stets auch als Kostümfest über die Rampe und für Bühnenbild und Kulisse bedankte sich das Publikum stellvertretend bei Gero Hellmuth mit einem Sonderapplaus.

Soweit zur Form. Als Glücksfall dürfen die Zunftoberen zugleich die Beteiligung junger Darsteller werten – unter den Narrenspiegeln der Region muss lange gesucht werden, um ähnlich Bewegliches zu finden. Dabei bedeutet Jugend nicht alles, mindestens ebenso erfrischend wirkte die Wahl der Inszenierungen. Die Karaoke-Szene mit lokalem Textzuschnitt war alles andere als närrische Stangenware, bei der Rock'n Roll Tanzgruppe konnte sich das zumeist reifere Publikum daran erinnern, wie sexy es früher einmal gewesen war (nebenbei: das Motto des Narrenspiegels lautete in Anlehnung an sein 60jähriges Bestehen "Reif und sexy") und die Feuerwehrtanzgruppe bewies, dass der fastnächtliche Spott auf erotische Unzulänglichkeiten durchaus ästhetisch und sympathisch transportiert werden kann. Für diesen Zweck stopfen sich auf anderen Bühnen übergewichtig-schwitzende Männer gern Apfelsinen ins Hemd und das Publikum kreischt aus Verlegenheit oder miefiger Prüderie. Wohltuend, dass die Regie des Poppele-Narrenspiegels auf andere Weise für Brüller in der Stadthalle sorgte.

Die Vorlage dafür lieferten zum Glück nicht Anleihen bei der großen Politik, die voraussichtlich die Fernsehfastnacht bestimmen wird, sondern das Geschehen in Stadt und Land. Die Pläne fürs Cano, der Umbau des Sparkassen-Gebäudes ebenso wie die Vielzahl der innerstädtischen Baustellen oder etwa das Streben Singens nach kultureller Blüte inspirierten die Narren zu teils verdichtenden, teils reimenden Höhenflügen. Eine Variation auf die Problematik des aktuellen Kunstverständnisses ("Kann das weg oder ist das Kunst?") fand seinen Niederschlag beispielsweise im Song über das Museum Art und Cars (MAC): "Isch dein Auto am Verrotten / Tu es bitte nicht verschrotten / Oder ist der Lack ab / Stell' es doch beim MAC ab."

In bester Blankvers-Manier bekam auch die örtliche Prominenz den Spott der Narren zu spüren. Zum Beispiel die Gebrüder Stroppa, die im Singener Geschäftsleben wie im Gemeinderat gewaltig mitmischen – ihnen wurde das Projekt eines mit Stützrädern ausgestatteten, Rollator kompatiblen Senioren E-Bikes nachgesagt und der dazu sinnige Werbeslogan mitgeliefert: "Von der Wiege bis zur Bahre / Fahr mit Stroppa durch die Jahre".

Kurzkritiken der besten Szenen

In der Fastnacht ist es ähnlich wie in der Kunst: Die Beurteilung fällt individuell unterschiedlich aus. Hier die Kurzkritik von drei Szenen: